Christophe Bouchet, adjoint au tourisme, candidat à la mairie de Tours

L'adjoint chargé du tourisme et du rayonnement de la ville l'annonce ce mercredi dans un communiqué. En revanche, Olivier Lebreton, adjoint à la sécurité ne sera pas candidat.

Le centriste Christophe Bouchet a donc officialisé sa candidature à la mairie de Tours ce mercredi après-midi. Dans un communiqué, l'adjoint chargé du tourisme et du rayonnement de la ville annonce qu'il sera candidat car il est de notre responsabilité que notre ville continue à se développer et à rayonner. L’enjeu est de taille. L'ancien président de l'OM prend donc de vitesse ses deux concurrents : Xavier Dateu et Thibaut Coulon.

Dans son communiqué, Christophe Bouchet précise :

Certains sujets nous opposent mais nous partageons cette notion d’engagement au service de cette Ville de Tours que nous aimons tant. Rentrer dans le cercle des 22 Métropoles de France était un vrai challenge. Maintenant, il est de notre responsabilité que notre ville continue à se développer et à rayonner. L’enjeu est de taille. C’est pourquoi j’ai décidé d’être candidat au poste de Maire de Tours.

En revanche, Olivier Lebreton, adjoint à la sécurité, l'a confirmé aujourd'hui à France Bleu Touraine. Il ne sera pas candidat à la mairie de Tours.