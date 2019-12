Christophe Bouchet candidat à sa propre succession à la mairie de Tours en 2020

Christophe Bouchet se lance dans la course aux municipales 2020. Le maire sortant de Tours avait été élu par les conseillers municipaux de la majorité en octobre 2017 pour remplacer Serge Babary, parti au Sénat. Il est à la tête d'une liste composée d'élus de sa majorité et de nouveaux venus.

Tours, France

Christophe Bouchet a présenté ce lundi après-midi une équipe de 16 personnes, composée pour moitié de nouveaux venus et pour l'autre moitié d'adjoints de l'actuelle majorité. Issu de l'UDI, le centriste Christophe Bouchet avait aussi reçu il y a quelques jours le soutien du parti Les Républicains, et du collectif "Marcheurs de Loire" mené par François Amiot, ancienne adjointe de Serge Babary passée depuis par La République en Marche.

Christophe Bouchet et son équipe dans le quartier de l'Europe, à Tours, pour lancer leur campagne municipale © Radio France - @Boris Compain

"On n'est pas dans l'aventure individuelle. On est dans un rassemblement, pour la ville, avec différentes sensibilités et beaucoup de compétences. Il y a huit sortants qui ont imprimé leur marque dans des domaines importants : la sécurité, les écoles, l'économie, etc...et puis huit entrants qui vont apporter leur compétence, leur dynamisme, leur fraîcheur de manière à faire un amalgame de ce qui a bien fonctionné, de ce qui peut être renforcé, encouragé, et puis les nouveautés qu'il faudra qu'on imagine pour faire de Tours ce qu'on a su faire, déjà, en partie".

J'avais pris des engagements forts dès 2017, et ils ont tous été tenus". Christophe Bouchet

_"Bien sûr qu'il y a un bilan! Quand je suis arrivé il y a deux ans, je m'étais engagé sur beaucoup de sujets : un plan école qui est fait et financé. Tripler le budget de la voirie : c'est fait, c'est financé_, c'est effectif depuis deux ans et ça le sera encore en 2020".

A droite, Christophe Bouchet devra notamment faire face à la concurrence de Xavier Dateu. Sur la liste de cet autre adjoint de Serge Babary, on devrait d'ailleurs retrouver au moins quelques-un(e)s des cinq élu(e)s qui ont démissionné de l'équipe de Christophe Bouchet ces derniers mois en critiquant la politique ou la personnalité de l'actuel maire de Tours.