Un accord a été trouvé entre le maire sortant et le candidat Benoist Pierre, arrivés respectivement deuxième et troisième du premier tour de l'élection municipale à Tours. Cette alliance change la donne pour le second tour.

Christophe Bouchet et Benoist Pierre trouvent un accord pour le second tour des municipales

C'est une mauvaise nouvelle pour Emmanuel Denis : avec plus de 35% des voix, le candidat de la gauche et des écologistes était arrivé en tête du premier tour des élections municipales à Tours, mais les deux listes arrivées derrière la sienne annoncent ce lundi 1er juin qu'elles ont trouvé un accord pour le second tour.

Christophe Bouchet, le maire sortant, soutenu par l'UDI et Les Républicains, avait recueilli 25,6% des suffrages. Investi par La République En Marche Benoist Pierre, avec 12,6% des voix, était largement distancé mais en position de se maintenir. Les deux hommes donneront mardi 2 juin une conférence de presse pour expliquer les raisons et les modalités de cet accord qui rend beaucoup plus incertaine l'issue du second tour, le 28 juin.