Christophe Castaner : "36 policiers en plus seront mobilisés à Rouen dont 20 sur les Hauts de Rouen"

Rouen, France

Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est en visite à Rouen pour présenter la Police de Sécurité au Quotidien. Il était notre invité sur France Bleu Normandie. Il est arrivé dimanche 7 avril au soir pour tourner avec les forces de police secours et la BAC. Il dit avoir pris la température du quartier des Hauts de Rouen.

"Les policiers pourront jouer au foot avec les jeunes s'ils le souhaitent"

Les policiers ont témoigné de la tension qui peut subvenir dans le quartier des Hauts de Rouen explique Christophe Castaner. "C'est un quartier qui connait des difficultés". Pour Christophe Castaner, "les quartiers de reconquête républicaine ce sont des moyens différents, une police de sécurité du quotidien. 32 quartiers en France ont été choisis. C'est une police sur-mesure".

"Ce n'est pas à moi de dire aux policiers ce qu'ils doivent faire sur les Hauts de Rouen depuis Paris, je dois leur faire confiance" - Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur.

36 policiers en plus seront mobilisés à Rouen dont 20 sur les Hauts de Rouen. Il en manquerait 80 selon Yann Bertrand, secrétaire départemental adjoint SGP Police Force Ouvrière, invité de France Bleu Normandie à 6h50.

Dans les quartiers de reconquête républicaine du Havre, Mont-Gaillard et Mare Rouge, "il est trop tôt pour faire un bilan" selon le ministre de l'Intérieur.

"Les casseurs, je veux les emprisonner"

Des "gilets jaunes" sont entrés dans le centre-ville de Rouen malgré l'interdiction de la préfecture ce samedi 6 avril. "Le centre-ville il faut le laisser respirer, cette interdiction est un message. Je ne veux pas interdire les manifestations, je veux empêcher, emprisonner les casseurs".

Les casseurs ce sont des bruts - Christophe Castaner

"Je le dis à ceux qui manifestent et à ceux qui cassent : qu'ils ne croient pas qu'ils seront tranquilles le samedi soir en rentrant chez eux. On va les judiciariser et nous les feront condamnés" explique Christophe Castaner.

36 personnes ont été interpellées selon la préfecture de Seine-Maritime.

La question de l'épuisement des policiers

25 policiers se sont suicidés depuis le début de l'année : " C'est une question majeur. Ce sont des chiffres trop élevés mais ce ne sont pas les forces de l'ordre mobilisés tous les week-ends" estime Christophe Castaner.

Christophe Castaner assure que tout est fait pour leur venir en aide : "On les accompagne, on les défend. On embauche 10 000 forces de l'ordres (7500 policiers et 2500 gendarmes), 1900 personnes en plus seront mobilisées contre le terrorisme et 45 voitures neuves ont commencé à arriver ou vont arriver à Rouen."