Christophe Castaner à la SPA de Mérignac pour défendre le projet de loi sur la protection animale

Le patron des députés LREM Christophe Castaner s'est rendu ce jeudi à la SPA de Bordeaux et du Sud-Ouest, à Mérignac. Il a évoqué le texte de loi sur la protection animale, sur lequel députés et sénateurs se sont mis d'accord. Le personnel en demande plus sur la stérilisation des chats.

C'est au milieu des aboiements et des miaulements que Christophe Castaner a débuté jeudi 28 octobre sa visite en Gironde. Le patron du groupe La République en marche à l'Assemblée nationale a visité la SPA de Bordeaux et du Sud-Ouest, à Mérignac, une semaine après l'annonce d'un accord des députés et sénateurs sur le projet de loi pour la protection animale. Ce texte prévoit notamment l'interdiction de la vente de chatons et de chiots dans les animaleries d'ici 2024, ou encore la fin des delphinariums et des animaux sauvages dans les cirques à un horizon plus large.

"Peut-être qu'on avait trop facilité l'acquisition des animaux, avec des achats coup de coeur. Et au fond on ne se rend pas compte des responsabilités, et que l'animal est un être doué de sensibilité", explique Christophe Castaner. "Ce texte doit éviter ça, on va mettre en place un certificat pour ceux qui adoptent ces animaux. On peut faire des critiques à ce texte, peut-être qu'il ne va pas assez loin, mais ce sont déjà des pas qui sont franchis. Moi je préfère l'action à l'incantation", affirme le patron des marcheurs à l'Assemblée.

Rien sur la stérilisation des chats sauvages

Mais pour le personnel de la SPA de Bordeaux et du Sud-Ouest, ce texte ne va pas assez loin sur la question de la stérilisation des chats sauvages. Depuis le confinement, la structure en accueille toujours plus, laissés à la rue sans être stérilisés. Car c'est aux mairies de faire les démarches. "J'aimerais qu'on aide les communes sur ce point", explique Sandrine Detrieux, responsable adjointe de la SPA de Mérignac. "Nous on doit les euthanasier après les avoir recueillis. C'est difficile psychologiquement. S'ils étaient stérilisés et identifiés au nom de la commune, ils seraient relâchés normalement."

Pour la suite de sa visite en Gironde, Christophe Castaner s'est rendu au siège de l'entreprise CyberTek à Bordeaux, qui a bénéficié d'une enveloppe dans le cadre du plan France Relance. Il a ensuite prévu de dîner avec les députés LREM du département dans la soirée.