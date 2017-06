Christophe Castaner au secours des candidats En Marche dans les Bouches-du-Rhône

Le député-maire de Forcalquier, candidat à sa succession et porte-parole du gouvernement est ce jeudi à 8H10 l'invité de France Bleu Provence, avant le 1er tour des élections législatives.

Christophe Castaner est l'invité ce jeudi à 8H10 de France Bleu Provence. Le porte-parole du gouvernement, soutien de la première heure d'Emmanuel Macron et candidat à sa propre succession dans la 2e circonscription des Alpes-de-Haute-Provence sera dans les Bouches-du-Rhône pour soutenir les candidats de la République en Marche avant le 1er tour des élections législatives.

Un ministre candidat aux Législatives

Le député et maire de Forcalquier est lui-même candidat et devra quitter le gouvernement s’il perd, conformément à la règle édictée par Emmanuel Macron. Au premier tour de la présidentielle, Marine Le Pen (24,53 %) et Jean-Luc Mélenchon (22,51 %) avaient devancé Emmanuel Macron (20,02 %) dans les Alpes-de-Haute-Provence.

Près de trois semaines après son entrée au gouvernement, Christophe Castaner reviendra sur France Bleu Provence, sur ses premiers pas au sein du gouvernement d'Edouard Philippe, alors que les sondages prédisent une majorité absolue en faveur du mouvement du président de la République. Il sera également question du projet de réforme du code du travail et de la menace terroriste, alors que l'Elysée a décidé de reprendre la main sur le renseignement.