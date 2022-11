Christophe Castaner, bientôt nouveau patron du tunnel du Mont-Blanc ?

"La Haute-Savoie ne doit pas devenir la poubelle d'Emmanuel Macron." Ce sont les mots d'Europe écologie les Verts en Haute-Savoie, qui s'indigne dans un communiqué de la possible nomination de Christophe Castaner, ancien ministre de l'intérieur, à la tête de l'ATMB, la société d'autoroute qui gère le tunnel du Mont-Blanc.

Le remplaçant de Thierry Repentin ?

Selon le média en ligne Politico , l'ex-ministre battu aux dernières élections législatives, serait en bonne voie pour remplacer Thierry Repentin, nommé en 2017, élu en 2020 à la mairie de Chambéry et qui a donc quitté son poste. Un "parachutage" dénoncé par EELV 74. "Cette volonté d’Emmanuel Macron de parachuter un de ses proches qui n’a cependant pas brillé par son efficacité en tant que Ministre de l’intérieur, à la tête de cette société nous questionne", peut-on lire dans le communiqué publié ce mercredi.

"Pourquoi en Haute-Savoie, n’y a t il plus de place pour lui à Paris ? Quelles sont les connaissances de Christophe Castaner en matière de management et de gestion de société ? Quelles sont ces connaissances en matière de mobilité et de pollution de l’air dans la Vallée de l’Arve ?", enchaîne les Verts, pour qui il s'agit du second parachutage d'un proche d'Emmanuel Macron après celui du député Antoine Armand, élu sur la 2ème circonscription de Haute-Savoie.