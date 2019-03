Christophe Castaner en boîte de nuit : Edouard Philippe dit sa "confiance" en son ministre

Le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner a été photographié et filmé samedi soir dans une discothèque parisienne après la 17e journée de mobilisation des gilets jaunes. Interrogé vendredi à ce sujet, le Premier ministre Edouard Philippe a dit sa "confiance" en son ministre.

"Il s’agit de ma vie privée et de ma famille, qui peut être respectée. J’ai rejoint une soirée, dans un cadre totalement privé, entre 23h30 et deux heures du matin."

Christophe Castaner a réagi dans Le Parisien alors que Voici et Closer ont publié des photos du ministre de l’Intérieur en train de danser avec une jeune femme dans un restaurant-club parisien branché du 8e arrondissement, samedi soir, après la 17e journée de mobilisation des gilets jaunes.

Cité par le quotidien, un responsable policier dénonce cette sortie en boîte de nuit : "C'est une faute professionnelle quand vous êtes premier flic de France. samedi, on demandait aux policiers et aux gendarmes une mobilisation dans précédent sur les gilets jaunes, et nous allons être la risée de tous !".

La question de la protection du ministre a également été soulevée.

à lire aussi "Je suis rentré 48 heures chez moi depuis octobre", confie Christophe Castaner

Le Premier ministre lui renouvelle sa confiance

Interrogé sur un éventuel problème d'"exemplarité" de son ministre, Edouard Philippe a affirmé vendredi accorder "toute sa confiance" à Christophe Castaner, jugeant que des photos du ministre de l'Intérieur en boîte de nuit publiées dans la presse people relevaient de sa "vie privée".

"Je n'ai aucun commentaire à faire sur la vie privée de Christophe Castaner, et le ministre de l'Intérieur a toute ma confiance", a déclaré le Premier ministre, interrogé sur le sujet sur Europe 1.