Christophe Castaner, en déplacement à Nancy ce vendredi

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, attendu à Essey-lès-Nancy et Tomblaine

Nancy, France

Le déplacement du ministre de l'Intérieur apparaissait à son agenda officiel depuis quelques jours. Mais la préfecture a attendu la toute dernière minute pour confirmer la visite de Christophe Castaner ce vendredi matin dans le Grand Nancy. Il vient adresser ses vœux à la direction de la sécurité civile et de la gestion de crise.

Le ministre se rendra tout d'abord à la Caserne Kléber à Essey-lès-Nancy pour l'inauguration du nouvel Etat-Major du Service départemental d'Incendie et de Secours de Meurthe-et-Moselle. L'occasion pour lui de remettre leur brevet national à trois jeunes sapeurs-pompiers particulièrement méritants et de rendre hommage aux trois sapeurs-pompiers décédés lors d'un incendie en Nouvelle-Calédonie et lors de l'explosion rue de Trévise à Paris.

Christophe Castaner est attendu ensuite au Centre d'incendie et de secours de Tomblaine pour des vœux aux sapeurs-pompiers et aux forces de sécurité civile.