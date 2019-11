Christophe Castaner invité de France Bleu Occitanie

Christophe Castaner, très exposé cette semaine sur les grands thèmes d'actualité, sera ce vendredi l'invité spécial de la matinale de France Bleu Occitanie, diffusée également sur France 3 Occitanie. Le ministre de l'Intérieur se rend à Montauban, où il doit notamment visiter un centre expérimental de coordination entre les pompiers du Tarn-et-Garonne et le SAMU du département. Alors que les pompiers de France multiplient les actions pour montrer leur mécontentement et leur surcharge de tâches, et que les SAMUs de France sont en pleine réorganisation, le ministre de l'Intérieur fait une visite sur le thème de l'organisation des services d'urgence.

Invité de la matinale France Bleu

Le ministre répondra à nos questions entre 7h45 et 8 heures. Il s'exprimera, au-delà de la question de répartition des tâches, sur la sécurité des pompiers dans l'exercice de leurs missions, puisque à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines) des violences urbaines se produisent depuis le week-end dernier et que des pompiers et policiers sont régulièrement pris à partie alors qu'ils éteignent les incendies ou assurent des missions de sécurité. Dans la région, à Castres dans le Tarn, la question de la sécurité des pompiers se pose aussi dans les quartiers d'Aillot et de Lameilhé. Des soldats du feu auraient été ciblés par des incendies de voitures avec des bombes aérosols. Une plainte a été déposée. Le ministre de l'Intérieur a qualifié les actes de Chanteloup-les-Vignes de "lâches et imbéciles".

Christophe Castaner sera aussi interrogé sur les questions d'immigration.