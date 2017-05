Christophe Castaner : "La candidature de Manuel Valls à La République en Marche n'est pas automatique"

Christophe Castaner, député-maire de Forcalquier (Alpes de Haute-Provence) est candidat à sa réélection. Ce fidèle d'Emmanuel Macron pense que Manuel Valls "a raison" de vouloir se présenter aux législatives sous l'étiquette "La République en Marche". Mais sa candidature doit d'abord être validée.

France Bleu Provence : Manuel Valls annonce ce mardi matin qu'il souhaite être candidat aux élections législatives avec "la République en Marche". Est-ce une bonne nouvelle pour le mouvement d'Emmanuel Macron ?

Christophe Castaner : D'abord il faudra qu'il fasse acte de candidature ! J'ai un immense respect pour Manuel Valls, je connais ses responsabilités passées mais maintenant il faut qu'il demande l'investiture, elle n'est pas automatique. Son dossier sera examiné très vite parce que les noms de tous les candidats seront dévoilés ce jeudi. Je prends note de sa volonté, je pense qu'il a raison.

FBP : Mais si Manuel Valls est candidat avec votre mouvement, les électeurs ne risquent-ils pas de se dire : "Ca va rédemarrer comme avec François Hollande, rien ne va changer finalement" ?

CC : Non, nous avons besoin de femmes et d'hommes qui viennent de la gauche, de la droite et du centre, et une autre moitié de personnes de la société civile. Je souhaite l'élargissement de la majorité présidentielle, le rassemblement de tous les progressistes, Manuel Valls en fait partie. Ce qui compte, c'est de constituer un pôle dépassant les vieux bons partis qui nous ont mené à l'échec ces 20 dernières années. Il faut donner les moyens à Emmanuel Macron de mettre en oeuvre la politique pour laquelle il a été élu.

FBP : Vous l'avez dit : la moitié des candidats de La République en Marche viendront de la société civile. Pensez-vous que les électeurs vont faire confiance à des parfaits inconnnus pour beaucoup ?

CC : Oui, je pense qu'ils sont capables de faire confiance à un chef d'entreprise, un syndicaliste, un fleuriste ou un artisan boucher, tous ces Français qui décident de s'engager pour leur pays. Je crois que les électeurs en ont marre de "l'entre-soi", de cette politique où vous avez un processus classique : vous êtes attaché parlementaire ou directeur de cabinet, puis maire, puis député. Ce bon vieux système qui fait qu'on fond, il y a une coupure entre les Français et la vie politique. Notre souhait est d'avoir une Assemblée Nationale qui ressemble à la France.