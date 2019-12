Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, de passage en Mayenne le 10 janvier

Si l'actualité et l'emploi du temps ministériel le permet, Christophe Castaner devrait passer en Mayenne le vendredi 10 janvier 2020. La venue du ministre de l'Intérieur, à la nouvelle direction du SDIS 53 par exemple, est discrètement préparée.

Département Mayenne, France

Ce sera un des temps forts du début de l'année 2020 en Mayenne. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner est attendu le 10 janvier dans le département. C'était dans l'air du temps mais la date est aujourd'hui fixée. "Le premier flic de France" devrait inaugurer les nouveaux locaux du Service départemental d’incendie et de secours. Devrait car, dans l'agenda officiel de Christophe Castaner, il n'est nullement question d'un passage en Mayenne. L'actualité peut aussi évoluer. Pour des raisons évidentes de sécurité, tout le monde se veut le plus discret possible.

À commencer par la préfecture de la Mayenne qui ne communique pas sur le sujet. D'après nos informations, elle prépare quand même l'arrivée du ministre. Des premières dispositions logistiques ont été prises. Au conseil départemental de la Mayenne, on prépare aussi l'accueil de Christophe Castaner. Olivier Richefou, son président, est aussi le patron du conseil d'administration du Service départemental d’incendie et de secours.

Rares sont les ministres aux fonctions régaliennes à venir en Mayenne. Le dernier c'était Bruno Le Roux, le 17 mars 2017. Le ministre de François Hollande avait visité l'entreprise Gruau à Saint-Berthevin, puis le fabricant de tissus TDV Industries à Laval et la maison de l'État à Château-Gontier-sur-Mayenne.