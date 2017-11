Christophe Castaner prend officiellement la tête de La République en marche

Sans surprise, Christophe Castaner a été élu délégué général de La République en marche ce samedi matin. L'élection s'est faite par un vote à main levée lors du conseil du parti réuni à Chassieu près de Lyon.

Il était le seul en lice. Christophe Castaner a été porté ce samedi matin à la tête de La République en marche. Son élection s'est faite par un vote à main levée et à huit clos lors du conseil du parti qui se tient à Chassieu près de Lyon. Le nouveau délégué général de LREM a été élu à l'unanimité des présents moins deux abstentions. Christophe Castaner occupera ce poste pour un mandat de trois ans.

Je suis fier et très honoré d'avoir été élu délégué général de LREM" - Christophe Castaner

Dans un tweet, Christophe Castaner, fraîchement élu se dit "fier et très honoré d'avoir été élu délégué général de LREM. Je me mettrai au service de notre mouvement et porterai la voix de tous nos adhérents". Le nouveau délégué général de La République en marche a déclaré aux membres du conseil réunis à Chassieu : "votre vote ne me donne aucun droit, uniquement des devoirs".

Je suis fier et très honoré d’avoir été élu Délégué Général de #LaREM. Je me mettrai au service de notre mouvement, et porterai la voix de tous nos adhérents. #ConseiLaRempic.twitter.com/jCGtTqU9ul — Christophe Castaner (@CCastaner) November 18, 2017

.@CCastaner est notre nouveau Délégué Général. Marcheur historique, il porte en lui l'ADN de notre mouvement : la foi en l'avenir et la force de l'engagement citoyen. #ConseilLaREMpic.twitter.com/RikR9R7H4S — En Marche (@enmarchefr) November 18, 2017

Christophe Castaner est actuellement porte-parole du gouvernement et secrétaire d'Etat aux Relations avec le Parlement. Il devrait abandonner au moins le premier poste.

L'élection du bureau exécutif autour de Christophe Castaner

Le parti compte sur son nouveau délégué général pour lui donner un nouvel élan après les critiques sur le manque de démocratie interne au sein du parti. La République en marche doit élire aussi ce samedi son bureau exécutif de 20 membres. Il constituera l'équipe autour de Christophe Castaner. Quatre listes ont été déposées.