Christophe Castaner : " Quand vous allez être regardé par 25 millions de personnes, oui vous avez la pression ! "

Le député-maire de Forcalquier est l'un des plus proches fidèles d'Emmanuel Macron. Pour le débat télévisé de l'entre-deux-tours de la présidentielle (ce mercredi 21 heures notamment sur TF1 et France 2), il s'attend à face-à-face "majeur" alors que selon lui, l'élection n'est pas encore jouée.

Christophe Castaner, député-maire de Forcalquier (Alpes de Haute Provence) va passer ce mercredi après-midi aux côtés le candidat d'En Marche!. Cet ancien élu du Parti Socialiste sera ensuite sur le plateau du débat télévisé d'entre-deux-tours de la présidentielle. Il s'attend à un moment "important" mais pas pas forcément décisif parce que "la campagne n'est pas finie". Christophe Castaner était l'invité de France Bleu Provence ce mercredi matin.

France Bleu Provence : A 4 jours du second tour, votre candidat fait toujours la course en tête dans les sondages. Dans le débat de ce mercredi soir, Emmanuel Macron a t'il plus à perdre qu'à gagner, avec beaucoup de pression sur ses épaules ?

Christophe Castaner : Pour être honnête, je crois que les deux candidats ont la pression ! Ils ne peuvent pas faire comme si ce débat était sans importance alors qu'il sera vu par plus de 25 millions de Français ! Les deux candidats ont des responsabilités. Et il serait temps que Marine Le Pen nous parle de la réalité de son projet pour le quotidien des Français alors que jusqu'à présent, elle est dans l'attaque et l'invective.

FBP : Il faut s'attendre à ce Marine Le Pen fasse tout pour faire craquer Emmanuel Macron. Il devra avoir des nerfs en acier ?

CC : Oui, parce qu'on voit bien comment Marine Le Pen procède : elle est dans l'amalgame, les petits mots, la caricature. Elle traite Emmanuel Macron de "mondialiste, d'européaniste, d'homme soutenu par les islamistes". Nous on a fait plutôt une campagne "pour", pour un projet politique, on a rarement été dans la dénonciation de nos adversaires.

FBP : Comment Emmauel Macron s'il est préparé ? S'est il entraîné avec une doublure de Marine Le Pen par exemple ?

CC : Non, il n'a pas choisi cette préparation. Il s'est fait remonter des notes, il a observé les prises de positions de son adversaire de débat. Nous nous retrouverons ce mercredi après-midi pour tester les dernières idées, les derniers questionnements.

FBP : Le candidat d'En Marche! a sûrement préparé LA petite phrase, celle qu'il espère décisive ?

CC : Je ne vais pas vous mentir : on travaille sur plusieurs hypothèses de formule, il y a des "punchlines" (phrases choc) comme on dit. Une petite phrase peut certes être retenue mais c'est surtout l'atmosphère qui sera importante. Il y aura d'un côté du sérieux, des propositions, la volonté de faire bouger enfin ce pays. Et de l'autre côté, un regard tourné vers le passé avec au fond l'idée d'une France qui n'existe pas, une espèce de nostalgie d'une France rance, d'une France du rejet, de la stigmatisation.

FBP : Mais vous savez que certaines formules des précédents débat d'entre-deux tours sont restées dans l'histoire !

CC : Oui mais ce qui restera dans l'histoire, c'est l'élection d'un président de la République. Ou d'une présidente issue du Front National, ce qui serait un choc. Dans ce cas, certains pourraient se réveiller lundi avec la gueule de bois.

FBP : Près de 20 % des électeurs qui sont sûr d'aller voter sont encore indécis. C'est eux qu'il faudra convaincre ce soir ?

CC : Oui ce soir et dans les jours qui viennent parce que la campagne n'est pas finie ! Mais c'est vrai : on sait qu'on a un nombre d'électeurs qui se déterminent au dernier moment, qui font l'élection. C'est pour ça que j'insiste : rien n'est joué, il ne faut pas se tromper. Quand je vois certains se projeter déjà dans les législatives, je crois qu'ils ont tort. Aujourd'hui, on a rendez-vous majeur pour la France.

FBP : Vous faites partie du cercle très proche d'Emmanuel Macron. S'il est élu président, quel ministère pourrait vous intéresser ?

CC : La question ne se pose pas. Il faut d'abord bosser sur la présidence. Et ensuite, il vaut mieux éviter de se projeter sur ce genre de poste, ça vous évite d'être déçu.