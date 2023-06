Christophe Chaillou, maire PS de Saint-Jean-de-la-Ruelle, présente sa liste pour les sénatoriales

Y aura-t-il plusieurs listes à gauche pour les élections sénatoriales dans le Loiret? Alors que Bruno Cœur, maire de Bou, a affirmé début juin qu'il était investi par Europe Ecologie les Verts , et qu'il discutait avec la France Insoumise, Christophe Chaillou, maire (PS) de Saint-Jean-de-la-Ruelle, a présenté ce vendredi sa liste "de gauche républicaine et laïque" composée d'élus socialistes et communistes du Loiret.

ⓘ Publicité

"J'en appelle à la responsabilité des uns et des autres"

Au niveau national, il y a un accord entre les partis communiste, socialiste, et écologiste, affirme Christophe Chaillou. Mais le Loiret ne s'inscrit visiblement pas dans cette alliance. "Je souhaite le rassemblement de toutes celles et ceux qui veulent construire des réponses responsables à gauche" déclare le maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle. "J'en appelle à la responsabilité des uns et des autres. Quand on veut aboutir à un accord, il faut être ouvert et ne pas fixer des conditions inacceptables pour les autres partenaires." Christophe Chaillou se revendique de l'héritage de Jean-Pierre Sueur, dont il a le soutien, déclare-t-il, ainsi que l'appui du président de région François Bonneau.

La liste "gauche républicaine et laïque" pour les sénatoriales