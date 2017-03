Christophe Ferrari (PS) : "La pire trahison c'est ceux qui veulent gouverner au chaud avec Macron"

Le maire socialiste du Pont-de-Claix et président de la métropole de Grenoble, Christophe Ferrari, était l'invité de France Bleu Isère ce mardi matin. Il est revenu sur la campagne présidentielle du candidat PS Benoît Hamon et sur les ralliements socialistes à Emmanuel Macron.

Avec la progression dans les sondages de Jean-Luc Mélenchon et d'Emmanuel Macron, la campagne présidentielle du candidat socialiste Benoît Hamon semble patiner. Le candidat du PS peine à rassembler les soutiens, et ce jusque dans son propre parti, en témoignent le ralliement de Jean-Yves Le Drian au candidat d'"En marche !". Interrogé par France Bleu Isère, Christophe Ferrari, président de la métropole de Grenoble et maire socialiste du Pont-de-Claix, estime que ces défections sont "la pire trahison".

Pour Christophe Ferrari, président de la Métro "La pire trahison du @partisocialiste c'est ceux qui veulent gouverner au chaud avec #Macron" — France Bleu Isère (@bleu_isere) March 28, 2017

Difficile pour celui qui s'était placé du côté des frondeurs du PS de s'attirer les grâces des membres du gouvernement. Toutefois, pour Christophe Ferrari refuse qu'on ne retienne de son candidat, la seule image d'un frondeur : "Benoît Hamon a fait de belles lois dans le gouvernement de François Hollande". Il défend également le candidat socialiste contre ceux qui le considèrent "trop tendre" : "Je ne crois pas que ça soit un tendre" dit-il, mais plutot un homme ferme sur "ses convictions".