Christophe Ferrari : "Les maires n'ont pas perdu de pouvoir avec la métropole"

À deux mois des élections municipales, France Bleu Isère décrypte le rôle et le pouvoir des intercommunalités. Les maires sont-ils encore les "patrons" de leurs communes ? Le président de la métropole grenobloise Christophe Ferrari livre son regard sur la répartition des compétences.

Grenoble, France

C'est bien connu, "l'union fait la force", c'est aussi vrai pour les communes qui, au fil du temps, se sont regroupées en intercommunalités et ont transféré de plus en plus de compétences.

Alors que se profilent les municipales de mars, où se situe le vrai pouvoir ?

Invité à livrer son sentiment sur cette répartition des pouvoirs, le président de la métropole grenobloise, Christophe Ferrari, affirme que "les maires n'ont pas pas perdu de pouvoir, au contraire, car ils siègent dans les assemblées intercommunales." Le maire de Pont de Claix rappelle qu'"une très grande partie de la mise en oeuvre des compétences métropolitaines se fait par les communes" donc rajoute-t-il "on ne peut pas dire ce n'est pas moi c'est l'intercommunalité, les habitants ne le comprendraient pas car leur interlocuteur numéro un ça reste le maire."

Christophe Ferrari rappelle aussi que la métropole "offre une puissance financière de feu" aux communes qui sont pourvoyeuses de projets.

Quel soutien aux municipales ?

Interrogé sur ses éventuelles prises de positions durant la campagne électorale, l’actuel président de la métro s'est fixé une règle : "Là ou la majorité métropolitaine est unie aux municipales, je soutiendrai les listes, là ou il y a division j'invite tout le monde à se retrouver au second tour" précise Christophe Ferrari qui, à titre personnel, attend encore quelques jours avant de déclarer officiellement sa candidature pour un nouveau mandat à la mairie du Pont-de-Claix. "Ça ne va pas tarder" précise celui qui dit avoir vécu un "mandat passionnant" à la tête de la métropole. De quoi avoir envie, si le contexte le permet, de replonger ?