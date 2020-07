Christophe Ferrari reste le président de la métropole grenobloise mais sa majorité vole en éclat

Christophe Ferrari a finalement été élu à la tête de la Métropole Grenobloise par 62 voix, contre 54 pour son adversaire EELV Yann Mongaburu. Une élection âpre, après onze heures de débats, et des négociations très tendues entre la Gauche et les Écologistes qui rendront la gouvernance difficile.

Christophe Ferrari a donc été réélu la nuit dernière, à la tête de la métropole grenobloise, au bout d'une séance marathon de plus de dix heures et après trois tours de scrutin. Une élection marquée par l'explosion de la majorité sortante.

Alors que les deux candidats issus de la majorité sortante, Christophe Ferrari et Yann Mongaburu étaient au coude à coude lors des deux premiers tours, le retrait du candidat de la droite Dominique Escaron lors du troisième tour, a rebattu les cartes entre les deux hommes.

Christophe Ferrari conserve donc son fauteuil de président mais il est élu contre ses anciens alliés, écologistes et communistes, et surtout sans la "ville centre" Grenoble, sans accord avec Eric Piolle, sans avoir non plus le soutien des maires d'Echirolles et de Saint-Martin d'Hères, les deux plus grandes villes de la banlieue grenobloise. Toute la journée pourtant les gauches ont discuté, négocié, tenté de s'accorder mais leur divisions, leurs rancœurs aussi étaient trop fortes. Parmi les points de non retour : les limites posées à cette majorité à construire, avec ou sans les élus "macronistes" et notamment les maires de Fontaine Franck Longo et de Seyssins Fabrice Hugelé.

Au final, Mr Ferrari l'emporte avec eux, avec l'appui des maires des "petites communes", en profitant également du retrait du candidat de la droite. Les battus crient à la trahison.

Christophe Ferrari s'est vendu à la droite et à LREM"

Le maire de Grenoble a immédiatement réagi à l'élection de Christophe Ferrari au micro de France Bleu Isère "ce n'est plus la Métropole de Grenoble, Christophe Ferrari s'est vendu à la droite et à LREM. Nous ne participerons pas à cette majorité" prévient Éric Piolle.

Quelle majorité autour de Christophe Ferrari ?

le vainqueur assure qu'il veut toujours construire une majorité de gauche et écologiste et travailler avec la "ville centre",mais on ne voit pas très bien comment, après l'étalage au grand jour de telles rivalités, les alliés d'hier pourraient recoller les morceaux.

