Christophe Froppier, premier sur la ligne des législatives à Montbéliard, car "2022, c'est maintenant !"

Une campagne législative, ça n'attend pas. L'adjoint LR de Montbéliard Christophe Froppier est le premier à dégainer. Il annonce sa candidature dans la 3ème circonscription du Doubs, avant même l'investiture LR. Candidat quoi qu'il advienne, fort du soutien des élus LR de la ville et de l'agglo.

Il n'y a pas de temps à perdre. A peine les scrutins départementaux et régionaux bouclées, et déjà, il repart en campagne. Christophe Froppier, adjoint au maire LR de Montbéliard, déclare sa candidature pour l'élection législative du printemps 2022 dans la 3ème circonscription du Doubs (Montbéliard et plateaux).

"La seule réponse à l'abstention est d'aller à la rencontre des gens. Avec ses 163 communes, de Montbéliard à Charquemont, la circonscription est vaste. Mieux vaut partir tôt pour avoir le temps de parcourir ce territoire", explique Christophe Froppier.

Christophe Froppier, est candidat, avant même d'avoir décroché l'investiture de son parti Les Républicains. Et quoi qu'il advienne. Une façon de s'imposer dans l'éventuelle bataille interne. Il revendique pour cela le soutien de la maire de Montbéliard, Marie-Noelle Biguinet et du président de l'agglomération, Charles Demouge.

"J'ai toujours été loyal envers ma famille politique. Aujourd'hui, fort de mon expérience à la ville et à l'agglomération, j'ai envie de pousser cette candidature. Car cette bataille n'attend pas. Il faut partir tôt, car 2022 c'est maintenant", conclut Christophe Froppier.

A bientôt 46 ans, Christophe Froppier est directeur d'agence bancaire. Adjoint au maire de Montbéliard en charge du commerce et du logement, il a été vice président de PMA en charge des sports. Candidat remplaçant aux dernières départementales à Montbéliard, il a contribué à la victoire du binôme LR. .

Le parti Les Républicains devrait trancher ces investitures pour les élections législatives en octobre prochain, juste avant de se choisir son candidat à l'élection présidentielle d'avril 2022.