Christophe Grudler a fait son entrée au Parlement européen de Strasbourg

Il a vécu "un moment d'émotion". Christophe Grudler a fait ses premiers pas au Parlement Européen de Strasbourg ce lundi 1er juillet. Le conseiller départemental Modem du Territoire de Belfort a été élu en mai dernier député européen, le Belfortain était en 20ème position sur la liste "Renaissance" portée par Nathalie Loiseau et La République en Marche (LREM).

Première prise de contact avec les eurodéputés

Christophe Grudler a pris contact ce lundi avec ses autres collègues fraîchement élus, comme lui, au Parlement Européen de Strasbourg. Il a notamment assisté une cérémonie au son de l'hymne européen de Beethoven : l'Ode à la joie. "Là je reviens de la cérémonie de levée des couleurs européennes, devant les forces de l'Eurocorps, c'était vraiment un moment d'émotion", a-t-il déclaré à France Bleu.

En juin dernier, Christophe Grudler avait réalisé un travail préparatoire à Bruxelles, où siègent les commissions thématiques, au sein de son groupe "Renew Europ" (108 parlementaires européens).

Industrie, défense, affaires étrangères...

Christophe Grudler annonce déjà qu'il va siéger dans différentes commissions, notamment sur les questions industrielles. "Je suis membre titulaire de la Commission Industrie, Recherche et Energie (...) c'était vraiment la Commission que je voulais, eu égard à la crise de General Electric, et autres thématiques industrielles qui nous préoccupent fortement dans l'aire urbaine".

Il est également membre de la Commission de la Défense et de la Commission des affaires étrangères, "en n'oubliant pas l'aspect culturel et l'aspect environnemental qui me tiennent également à cœur".

Mardi 2 et mercredi 3 juillet a lieu la première session plénière du nouveau Parlement : les eurodéputés vont élire officiellement le président du Parlement ainsi que les vice-présidents et les membres des commissions. Christophe Grudler est élu pour 5 ans, il votera avec ses collègues les textes proposés par la Commission Européenne (il peut voter les textes, les amender ou les rejeter).