Christophe Madrolle - invité 7h10

Co fondateur du "front démocrate" , Christophe Madrolle est revenu sur France bleu provence sur le départ de François Hollande dont il est un proche

La passation de pouvoir à l'Elysée entre François Hollande et Emmanuel Macron ?

Une cérémonie digne , c'est une suite, François Hollande a préféré recevoir Emmanuel Macron que Marine Le pen , je pense qu'il était plutôt satisfait. La république continue, c'est bonne chance pour la France. Ils ont une longue histoire commune, je vous rappelle que François Hollande a dit d'Emmanuel Macron qu'il l'a trahi "avec maîtrise". La page est tournée.

Vous connaissez très bien François Hollande, vous l'avez eu au téléphone ?

François Hollande a été dans un premier temps étonné de cette candidature d'Emmanuel Macron et puis , au fur et à mesure de la campagne, il s'est dit qu'il aurait pu, gagner cette présidentielle ou , en tous cas faire mieux que Benoit Hamon. Donc il y a sans doute chez lui un peu de tristesse et de rage de ne pas avoir été compris par les français.

Aujourd'hui c'est un homme libre qui a quitté l'Elysée. Je pense qu'il restera sur la scène politique française dans les prochains mois

Est ce que le style "Macron" ne va pas, très vite faire oublier François Hollande ?

oui et c'est tant mieux, je crois que chaque président à son style , François Hollande a déçu les français avec le sien , et je peux les comprendre. Moi même j'ai été déçu par certaines mesures comme la déchéance de nationalité qui a fait polémique. J'ai pu en parler avec lui et lui dire d'arrêter de "foncer dans le mur", qu'il n'était pas compris par les français.