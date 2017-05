Christophe Perny, ex-président du département du Jura, candidat "En Marche" aux législatives ? "Tout est possible"

Christophe Perny, l'ancien président socialiste du conseil général du Jura a été un des tout premiers Francs-Comtois à rejoindre le mouvement d'Emmanuel Macron. Après la victoire de son candidat, il n'exclut pas de se présenter aux législatives sous la bannière En Marche !

"Macron a réussi un pari extraordinaire ! s'enthousiasme Christophe Perny. L'ancien président socialiste du conseil général du Jura commente la victoire du candidat d'En Marche à la présidentielle. Il y a deux ans, personne ne le connaissait. Maintenant, il faut préparer la suite, c'est à dire les législatives, lui donner la majorité qui ressemble à ce qu'il veut faire. La France se réveille avec un président qui a moins de quarante ans, c'est quand même une petite révolution à l'échelle du monde. Il faut que l'Assemblée nationale ressemble aussi à cela et qu'on tourne la page d'une certaine idée de la politique sans renier ce qu'on est les uns et les autres."

La rénovation de la vie politique telle que la conçoit le nouveau président de la République, Christophe Perny se verrait bien l'incarner. Pourtant, après sa défaite aux élections départementales de 2015 et la perte de la présidence du département du Jura, il annonçait son souhait de se retirer de la vie politique. Ce qui ne l'a pas empêché d'être, quelques mois plus tard, un des tout premiers adhérents au mouvement En marche ! lancé en 2016 par Emmanuel Macron. "Il m'a redonné l'envie [de faire de la politique]" explique le Jurassien qui, en un peu moins de trente ans, a fréquenté de nombreux courants du parti socialiste. Alors Christophe Perny sera-t-il candidat d'En Marche aux prochaines législatives ? "Tout est possible" répond l'intéressé, mais sans vouloir confirmer ou infirmer l'hypothèse.

Vers une recomposition de l'échiquier politique

Qu'il soit candidat ou pas aux législatives de juin prochain, Christophe Perny estime que ces élections vont "permettre de recomposer l'échiquier politique en France et peut-être de clarifier des positions car, dit-il, il y avait des gens qui cohabitaient dans des mouvements alors qu'ils étaient très éloignés les uns des autres. En Marche ! va en capter un certain nombre et d'autres vont se repositionner de façon différente, mais il va falloir choisir son camp et les législatives vont servir à ça, parce qu'on va être sur le fond et pas sur des postures de personnes."

Une certitude, en tout cas, pour Christophe Perny : Emmanuel Macron n'a pas le droit à l'erreur. "On a un Front National à 40% et s'il se rate, la prochaine fois, ils [les frontistes] seront au-dessus."

