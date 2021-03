Élections départementales : "Le temps de la campagne viendra" estime le président du Tarn

Si vous avez sans doute commencé à entendre parler de la campagne pour les élections régionales en Occitanie, il y a probablement peu de chances en revanche que vous ayez entendu parler de la campagne pour les élections départementales. Pourtant les deux scrutins sont prévus en même temps, en juin prochain. Entretien avec Christophe Ramond, président du département du Tarn.

à lire aussi Les élections départementales, ce scrutin qui passe inaperçu

Est-ce que cela vous rend triste, Christophe Ramond, de voir que ces élections qui auront lieu en juin passent à ce point sous silence ?

Non. Il y a une crise sanitaire sans précédent, une crise sociale, donc je crois que c'est normal que l'essentiel des réflexions ne tourne pas autour des compétences du département. Le temps de la campagne viendra. Je crois qu'aujourd'hui on est tous dans l'action pour essayer de trouver des solutions, notamment les départements, pour venir en aide à nos concitoyens. Et je ne doute pas qu'au mois de mai, au mois de juin, on pourra effectivement débattre.

Mais est-ce que les élections régionales ne prennent pas toute la place ?

C'est vrai que l'on a, c'est une chance peut-être, des présidents de région connus et reconnus. Certains ont des ambitions aussi nationales pour les prochaines présidentielles. Mais je crois que dans nos territoires il y a des moments d'échange, on sait ce que font nos départements, on intervient de manière régulière pour désenclaver le Tarn par exemple sur nos routes. C'est une élection locale, donc je crois qu'elle passionne plus au niveau local qu'à l'échelon national.

Aurait-il fallu dissocier les deux élections, comme en 2015 ?

Le fait que ça ait lieu le même jour, c'est peut-être pertinent, parce que l'on peut avoir un doute sur la participation. Donc je ne doute pas qu'avoir ces élections le même jour puisse motiver un petit plus nos concitoyens à aller voter, parce qu'on l'a vu aux élections municipales, il y a eu une forte abstention.

Si on va dans la rue à Albi, est-ce que les gens savent que vous êtes le président du département ?

Je ne sais pas, je suis président depuis trois ans et demi. Moi ce qui me soucie c'est d'être dans l'action. Je suis plus un président de l'action que de la communication.

La présidente socialiste de la région Occitanie, Carole Delga, dit que le pouvoir se trouve dans les régions. Vous lui en voulez de dire ça ?

Non je ne lui en veut pas. Je crois qu'on est complémentaires. Pendant la crise sanitaire, vous savez, on a voté un plan de soutien de 31 millions d'euros en tenant compte des spécificités tarnaises, pour soutenir nos producteurs d'ail rose de Lautrec quand il y a eu la fusariose. On a été les seuls à pouvoirs les aider, 800.000 euros pour stocker l'ail à froid et retrouver une production dynamique. L'État n'est jamais venu, donc je suis allé chercher la région. Donc je crois que c'est notre force d'être en proximité, et mobiliser des acteurs nationaux et moderniser des axes comme l'Albi-Castres qui n'avait pas été modernisé depuis 40 ans.