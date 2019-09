Villefranche-sur-Mer: Christophe Trojani sera candidat à sa propre succession.

Villefranche-sur-Mer, France

"Je ne vais pas laisser la ville en si bon chemin ! " C'est avec ces mots, prononcés lors de la fête communal de la Saint-Michel, que Christophe Trojani a lancé sa candidature aux prochaines élections municipales de mars prochain. Ce n'était pas un secret mais désormais c'est officiel et pour certains Villefranchois, ça change tout. "Je souhaite poursuivre ce qu'on a commencé, explique Christophe Trojani. La rénovation de la citadelle, le désendettement de la commune, la réfection de nos deux EHPAD. Tout ça doit aller à son terme. Sans compter les nouveaux dossiers et notamment les déplacements quotidiens entre Villefranche et Nice. Il nous faut réfléchir à des solutions durable avec la métropole. C'est une priorité". Un thème qui sera au centre de la campagne dans une commune ou les batailles municipales sont toujours virulentes.