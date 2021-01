Jean Castex promet 1,4 milliard d'euros pour les ports de la vallée de la Seine d'ici 2027

Le Premier ministre a présidé ce vendredi au Havre un comité interministériel à la mer. Il a notamment annoncé 1,4 milliard d'euros d'ici 2027 pour Haropa, l'entité qui regroupe les ports du Havre, de Rouen et de Paris.

Le Premier ministre a présidé ce vendredi un comité interministériel à la mer, au Havre. Il a notamment annoncé 1,4 milliard d'euros pour les ports du Havre, de Rouen et de Paris d''ici 2027.

Jean Castex a présidé ce vendredi matin un comité interministériel à la mer, à l'École nationale supérieure maritime du Havre. En présence de trois autres ministres, le chef du gouvernement a notamment détaillé la feuille de route de la France en matière d'économie maritime, qu'on surnomme l'économie bleue, pour les années à venir.

"Notre façade maritime, 2e puissance océanique mondiale"

Première annonce : un investissement conséquent sur les ports du Havre, de Rouen et de Paris, regroupés sous l'appellation Haropa. 1,4 milliard d'euros y seront ainsi investis d'ici 2027, l'État a l'ambition d'en faire le premier port d'Europe. Par ailleurs une enveloppe de 650 millions d'euros sera débloquée pour le volet maritime et fluvial du plan de relance.

De nouveaux parcs éoliens en mer

Des annonces fortes du gouvernement qui veut porter le plus loin possible ses ambitions maritimes et créer de nouvelles ressources. Il y aura donc un nouveau parc éolien de 300 m² au large de l'île d'Oléron.

Ces investissements devraient par ailleurs, précise le gouvernement, générer des emplois sur les territoires du val de Seine.

Plus d'informations à venir