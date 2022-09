Cinéma : deux nouveaux projets en Isère à Saint-Martin-d'Hères et Fontaine

Ce mardi 13 septembre, David Queiros, le maire de St Martin d'Hères, Christophe Ferrari, président de la métropole de Grenoble et Frank Longo, maire de Fontaine ont donné une conférence de presse pour présenter un nouveau projet. L'ancien projet d'UGC ayant été refusé par la CDAC (commission départementale d'aménagement cinématographique) puis par la CNAC (nationale), la société a donc renoncé.

Cette fois le projet est monté par le promoteur Mégarama qui exploite des salles à St-Etienne et Annecy, notamment. Il s'agit d'un projet plus petit de neuf salles et 1 500 sièges, contre 12 salles et 2 500 places dans le projet UGC. Il sera présenté à la CDAC qui devrait donner sa réponse début novembre. Le maire David Queiros sait que le promoteur Mégarama a réduit son projet pour avoir plus facilement l'autorisation d'ouverture devant la CDAC. Seuls les exploitants de cinémas peuvent faire ensuite des recours.

La métropole désormais ralliée à l'idée de cinémas supplémentaires sur son territoire

Parmi ceux qui avait voté contre, il y a trois ans, il y avait le représentant de la métropole à la CDAC. Mais depuis, son président Christophe Ferrari a changé d'avis après avoir commandé une étude auprès d'un cabinet spécialisé. Etude qui a également montré que la ville de Fontaine, au nord-ouest de la métropole, a besoin elle-aussi d'un cinéma. Le maire Franck Longo est ravi. Mais le cinéma à Fontaine ce ne sera pas avant quatre ans.

Reste maintenant à savoir ce que la CDAC votera. Siègent en son sein les représentants du département de l'Isère, de la métropole, du SCOT, des villes de Grenoble et Saint-Martin-d'Hères ainsi que trois experts en consommation, développement durable et aménagement du territoire. Ces trois derniers sont, en réalité, surtout des universitaires. Pour être approuvé, le nouveau projet doit recevoir cinq voix sur huit.