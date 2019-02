Cinémas d'Asie et grand débat national pour le ministre de la culture Franck Riester à Vesoul

Vesoul, France

La raison officielle de sa visite, c'est l'ouverture du 25e festival international des cinémas d'Asie: Franck Riester, le ministre de la culture, assistera à la cérémonie d'ouverture ce mardi soir au Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul. Invité ce mardi matin de France Bleu Besançon, le ministre a rendu hommage au festival. "C'est bien de montrer qu'il y a des ponts entre l'Asie et la France à travers notamment l'art", a estimé Franck Riester, jugeant important "de mettre à l'honneur tout ce qui se fait dans les différents territoires de notre pays, pas simplement à Paris". "Vous avez réussi à créer un pont entre Vesoul et Séoul "a ajouté le ministre.

Mais Franck Riester en profitera également pour animer une rencontre avec des acteurs du monde de la culture, dans le cadre du grand débat national. Pour le ministre, "la culture a toute sa place dans le grand débat, elle permet de tisser du lien entre nos compatriotes, de rassembler des gens qui parfois ont beaucoup de choses qui les divisent, notamment sur les idées politiques. Elle peut être une des solutions à la crise que nous traversons, en tout cas elle a toute sa place dans le grand débat."

Le ministre de la culture va également visiter les nouveaux locaux de France Bleu à Vesoul, désormais communs avec ceux de France 3. "Il y a un vrai sens à ce que l'audiovisuel public amplifie sa présence territoriale et son traitement local de la culture de l'éducation, c'est vraiment très important", explique Franck Riester, "qu'il y ait un rapprochement, une proximité, des échanges entre la radio et la télévision, (...) me semble aller dans le bon sens".

