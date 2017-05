Cinq ans à l’Elysée, François Hollande a toujours le cœur en Corrèze

Le quinquennat de François Hollande touche à sa fin. La passation de pouvoir avec Emmanuel Macron est prévue dimanche. Pendant ces cinq années à l’Elysée, François Hollande n’aura jamais vécu très loin de sa Corrèze de cœur, ce département qui l’a fait roi.

Tout le monde se souvient de ces images de François Hollande à Tulle le soir du 6 mai 2012, soir de sa victoire. Sur "La vie en rose" jouée à l’accordéon, la voix éraillée, le Président de la République nouvellement élu rend hommage à sa chère Corrèze : "Merci la Corrèze, aurevoir, à bientôt, nous ne nous séparerons jamais, je reviendrai ! ".

François Hollande ovationné chez lui à Tulle le 6 mai 2012 lors de son élection © AFP - Fred Dufour

35 ans de sa vie en Corrèze

Cinq ans après, François Hollande a tenu sa promesse, il est revenu à de nombreuses reprises dans son fief électoral. Il a foulé ses terres une trentaine de fois pendant son mandat, 28 visites officielles, sans compter celles plus privées.

Pourtant François Hollande n’est pas né en Corrèze, mais il a, depuis 1981, date de son premier parachutage à 27 ans, tissé des liens forts avec le département et ses habitants. Après une législative perdue face à Jacques Chirac, il gravit les marches une à une, de son mandat de conseiller municipal d’Ussel en 1983, puis celui de maire de Tulle en 2001. Il ajoute à son palmarès les mandats de député et de président du conseil général de Corrèze, jusqu’à ce 6 mai 2012 où il rejoint l’Elysée.

Je connais ce département commune par commune, presque habitant par habitant. J’ai ici les racines de mon engagement" - François Hollande lors de ses derniers vœux à la Corrèze en janvier

Cette très chère Corrèze. "Je connais ce département commune par commune, presque habitant par habitant. J’ai ici les racines de mon engagement ", rappelle François Hollande en janvier dernier lors de ses derniers vœux à Tulle. Et tout au long de ses cinq ans de Président, il garde toujours un œil sur son département de cœur.

Pas de "république bananière"

De coups de pouce en suivi de dossiers, le Corrézien d’adoption n’a de cesse d’aider son département. Et c’est Bernard Combes, le maire de Tulle et son conseiller à l’Elysée qui en parle le mieux : "Il a été à sa place, amical, bienveillant, accompagnant, mais il n’a pas été de ces hommes politiques qui arrosent avec condescendance. Le souci permanent a été de ne pas se retrouver dans un esprit de république bananière et le sentiment qu’on arrosait un département plutôt que tous les autres…" Pour autant, certains dossiers n’auraient pas abouti sans son intervention.

52 millions d’euros pour le très haut débit

On peut citer le tribunal de grande instance de retour à Tulle, supprimé en 2010 pendant la présidence de Nicolas Sarkozy. Bernard Combes parle aussi de "la participation accrue de l’Etat dans l’aide à l’aéroport de Brive. On a eu aussi des rattrapages en matière d’équipement médicaux, par exemple l’IRM sur l’hôpital de Tulle". Le proche conseiller de François Hollande ajoute "la participation de l’Etat à hauteur de 52 millions d’euros pour le très haut débit, la fibre, sur les 110 que coûtera la totalité du projet. C’est l’équivalent de ce que Jacques Chirac a engagé pour les autoroutes ".

Ici sur le marché de Tulle, deux jours avant son élection en 2012 © AFP - Jean-Pierre Muller

A Meymac, 27 emplois sauvés avec l’usine pharmaceutique Martin Dow

De remises de médailles en inaugurations, mais aussi en sauvetage d’entreprises, on a vu souvent le Président de la République en Corrèze ces cinq dernières années. Il y a eu l’inauguration à Pompadour, la cité du cheval, d’un complexe de luxe créé par une riche famille d’entrepreneurs libanais, mais plus proche de nous en mars dernier, François Hollande était à Meymac pour inaugurer l’usine pharmaceutique Martin Dow. 27 emplois ont été sauvés et le repreneur envisage de porter l’effectif à 100 salariés d’ici cinq ans.

François Hollande a fait vivre la #Corrèze des présidents une dernière fois à Meymac hier https://t.co/r3Fy1n2N9q pic.twitter.com/f9yuMcGMQH — France Bleu Limousin (@FBLimousin) March 17, 2017

Parmi ses détracteurs, l’ancien député européen Jean-Pierre Audy, lui reproche de ne pas avoir fait aboutir certains projets importants pour la Corrèze comme la LGV Limoges-Poitiers.

La Corrèze à l’Elysée

A sa table aux dîners officiels, l’eau de Treignac y a ses faveurs. Les Corréziens viennent aussi à lui : les rugbymen de Brive sont reçus à l’Elysée, le sporting de Tulle, des écoles et collèges, le cabaret du Trech y fait une représentation privée. Son ami, maire de Laguenne, Roger Chassagnard, y est reçu avec tout son conseil municipal sans oublier tous les maires de la Corrèze, offrant deux châtaigniers à François Hollande pour qu'ils soient plantés dans le jardin du palais. François Hollande avait alors plaisanté en disant son vœu de rester "assez longtemps pour les voir grandir"…

Avec la fin du quinquennat de François Hollande, c’est aussi l’ère des présidents corréziens qui s’achève.

François Hollande en compagnie de Jacques Chirac, l'autre président corrézien © AFP

Et maintenant ?

Après ce dimanche 14 mai, date de la passation de pouvoir avec Emmanuel Macron, que fera François Hollande ? Son proche conseiller, Bernard Combes, lui a posé la question, voilà ce qu'il lui a répondu en substance : "Quand je lui demande "que vas-tu faire?", il me répond : "ce que je souhaite faire, c'est tenir mon rang d’ancien président de la République, sans doute avoir une fonction politique, il est habité par ça, il le restera", estime Bernard Combes. "Je pense à un retour en Corrèze sur un mode amical de relations anciennes avec son département."

D'après Bernard Combes, François Hollande ne mènera pas d'activités privées. Pas question par exemple de donner des conférences. Il ne siégera pas non plus au Conseil constitutionnel comme c'est son droit. Mais il dirigera sa fondation baptisée, "La France s'engage". Elle vise à encourager les entreprises à investir pour des causes d’intérêt général, comme par exemple la lutte contre l’illettrisme.

Le 9 juin, de retour à Tulle pour l'hommage aux "99 pendus"

Quant à la Corrèze il ne la quitte pas. Comme nous le révélions, il est à la recherche d'un bien immobilier dans le département. Et c'est donc là qu'il continuera à voter. Il ne mettra d'ailleurs pas longtemps à revenir en Corrèze après son départ de l'Elysée. Il devrait être présent, comme à son habitude, à la cérémonie du 9 juin à Tulle pour rendre hommage aux "99 pendus" exécutés par la division SS Das Reich le 9 juin 1944.