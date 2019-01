Cinq candidats en lice pour prendre la tête de La République En Marche en Loire-Atlantique

Nantes, France

Après la démission, officiellement pour "raisons personnelles", de Valérie Sauviat-Duvert le mois dernier, la République En Marche de Loire-Atlantique n'a plus de référent départemental. La direction nationale du mouvement fondé par Emmanuel Macron en 2016 va donc en désigner un, "probablement à la fin du mois de janvier" indiquent plusieurs sources internes.

Cinq candidats au poste de référent départemental

Selon nos informations, cinq candidatures sont officiellement déposées pour le poste de référent départemental du mouvement qui revendique à ce jour 7000 adhérents en Loire-Atlantique. Il s'agit de la nantaise Véronique Stéphan, ex candidate LREM aux élections sénatoriales de 2017, de la bauloise Isabelle Kerlero, ex assistante parlementaire de la députée Sandrine Josso, du nantais Matthieu Thibault, du carquefolien Sébastien Haegel et du nantais Stéphane Gachet, qui fut référent départemental par intérim de La République En Marche entre juillet et octobre 2017.

Pas d'élections internes, une désignation par le "QG"

Plusieurs candidats ont adressé un texte aux adhérents pour expliquer le sens de leur candidature, mais conformément aux statuts, c'est le "QG", basé au siège du mouvement à Paris, qui décidera. Le candidat désigné aura la charge de stabiliser le mouvement qui a déjà connu quatre référents départementaux depuis 2016 : une source interne ajoute qu'il faudra "relancer le parti, miné par les dissensions internes et les guéguerres", et se mettre "en ordre de bataille pour les élections européennes de mai 2019 et, surtout, les municipales de 2020". Rappelons qu'en Loire-Atlantique, neuf députés sur dix sont membres de LREM et que l'ex député et président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, est ministre de la Transition écologique.