Cinq choses à retenir sur les élections législatives en Dordogne

Ce dimanche 11 juin, 315.011 électeurs périgourdins sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections législatives. Voici ce qu'il faut savoir sur cette élection.

Un mois après l'élection du président de la République , les Français sont de nouveau appelés aux urnes pour élire leurs députés. En Dordogne, 315.011 Périgourdins sont inscrits sur les listes. 693 bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h dans tout le département. Les bureaux de vote seront connus à partir de 20h.

1. 47 candidats sur la ligne de départ

Ce n'est pas un record mais pour cette élection, on compte 47 candidats en Dordogne, soit sept de plus qu'en 2012. La parité a reculé avec 28 hommes pour 19 femmes. Il y a dix candidats dans la 1ere circonscription (Périgueux), onze dans la 2e circonscription (Bergerac), neuf candidats dans la 3e circonscription (Nontron) et dix-sept dans la 4e (Sarlat). Vous pouvez retrouver les professions de foi de certains candidats sur le site du ministère de l'Intérieur.

2. Quatre circonscriptions pour quatre députés

Quatre députés seront élus au terme du second tour. Chacun dans sa circonscription. La quatrième circonscription est la plus peuplée avec plus de 113.000 habitants et 88.016 inscrits sur les listes électorales. Viennent ensuite la deuxième circonscription, puis la première et enfin la troisième, pourtant très vaste. Pour savoir dans quelle circonscription vous vous trouvez et qui est candidat dans votre commune, consultez notre carte interactive.

3. Les règles pour se qualifier au second tour

Il faudra toujours 50% des voix (représentant 25% des inscrits) pour être élu dès dimanche soir sinon (et c'est le plus probable) il faudra voter dimanche prochain. Deux candidats minimum seront sélectionnés pour le second tour. Les deux arrivés en tête et peut-être un troisième, à condition qu'il dépasse la barre des 12,5% des inscrits sur les listes électorales. Une forte abstention réduira les chances de triangulaires.

4. Des bureaux de votes sous surveillance

La préfecture a fait savoir que 220 policiers et gendarmes seront mobilisés pour surveiller les bureaux de vote pour ce premier tour des législatives. Il s'agit du même dispositif que celui déployé pour la présidentielle. Les présidents de bureaux de vote ont été sensibilisés afin d'éviter les files d'attente à l'extérieur des bureaux et l'affluence sur la voie publique.

5. Une soirée spéciale sur France Bleu Périgord

A partir de 19h30 France Bleu Périgord vous donne rendez-vous pour une soirée spéciale afin de suivre en vivre en direct les réactions des candidats à cette élection. Nos reporters seront présents dans les quatre circonscriptions du département. En studio, les représentants politiques des différents partis se succéderont à notre micro. Vous pourrez aussi découvrir les résultats dans les principales communes. Une soirée à vivre en direct sur notre page Facebook et sur francebleu.fr pour découvrir les résultats commune par commune.