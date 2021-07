Cinq élues démissionnent à Brix et dénoncent "des comportements inappropriés" du maire

Le malaise est palpable au conseil municipal de Brix. Cinq conseillères, dont la première adjointe Sylvie Gosselin-Grard, ont présenté leur démission le 23 juin dernier. Valérie Le Juez, Elodie Gavelle, Ophélie Louis et Eve Comptour parlent d'une ambiance "pesante et anxiogène" depuis un an au sein de la mairie et des "comportements déplacés" du maire, à base de "coups de colère" et de "mots grossiers". Au mois de février, le deuxième adjoint Loris Vallée avait déjà démissionné dans cette petit commune pour des différents.

Lorsqu'il y a un désaccord, le ton monte

La situation s'est détériorée depuis le premier confinement, explique Sylvie Gosselin-Grard. "Il m'a reproché d'avoir fait la morte pendant cette période, alors que ce n'était pas le cas. Cela s'est amplifié au fil des mois jusqu'à me mettre complètement en dehors des dossiers." Selon l'élue, le maire de Brix, Pascal Lebruman a en réalité pris la "grosse tête" et lorsqu'il y a un désaccord, le ton monte.

C'est quelqu'un qui est très colérique qui a un langage châtier, pour reprendre son expression - Sylvie Gosselin-Grard, ancienne première adjointe

En plus des conseillères municipales, la directrice générales des services a décidé de quitter la mairie pour une autre collectivité, à partir de la semaine prochaine. Deux autres agents seraient également en arrêt maladie, sans que le lien soit confirmé avec le comportement du maire.

"Il y a la souffrance des services de la marie, mais on voit aussi des comportements inappropriées envers des personnes extérieurs à la marie, que ce soit des parents d'élèves, des entreprises, explique Valérie Le Juez, élue depuis les élections municipale de l'an dernier. "On peut regretter que le travail soit mal fait ou pas comme on l'aurait souhaité, mais la personne doit être respectée en tant que personne et ne pas être traitée de minable par exemple."

Pascal Lebruman dément ces accusations

Ces cinq anciennes conseillères se disent écœurées par la situation et parle de travail inachevée. De son côté le maire, Pascal Lebruman dément ces accusations, avec le soutien des autres élus de la commune. "Des intérêts divergents ont fait se rassembler ces personnes vers un même but. Faute de pouvoir prendre le pouvoir, l'objectif était de faire imploser le conseil municipal, mais elles n'ont pas réussi à avoir une majorité de soutiens."

Pascal Lebruman a été élu maire de Brix en 2017, après la démission de son prédécesseur Noëlle Benoist. © Radio France - Raphaël Aubry

Le premier élu de Brix refuse de parler d'harcèlement ou de coups de colère envers ses équipes ou ses administrées. Il se dit d'ailleurs "blessé par ces propos infondés", tout comme son entourage et d'autres conseillers. Pascal Lebruman a d'ailleurs réfléchi a démissionner de la marie. "Mon équipe m'en a dissuadé. C'est parce qu'il y avait cette solidarité que je suis resté."