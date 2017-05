Cinq femmes corses appellent à dire non au FN

A 6 jours du second tour de la présidentielle, d’anciennes résistantes ou parentes de résistants appellent à défendre les valeurs de la Résistance face aux Front national. Un appel à se rendre aux urnes le 7 mai.

Noelle Vincensini, résistante, déportée à Ravensbrück ; Jacqueline Arrii-Wroblewski, résistante ; Isaline Almaric-Choury, nièce de Danielle Casanova ; Marie-Jeanne Nicoli, petite-fille de Jean Nicoli et Isabelle Anthonioz-Gaggini, fille de Geneviève de Gaulle-Anthonioz, résistante, entrée au Panthéon en 2015. Au nom de la Résistance, ces cinq femmes signent un texte « Appel-Résistance-Urgence ! » pour faire barrage au Front national dans les urnes.

"Et n'oubliez jamais le sacrifice des 170 patriotes résistants corses..."

« Marine le Pen tente de convaincre les laissés pour compte de la mondialisation de rejoindre son projet. Ne nous trompons pas, si depuis des années les politiques libérales n’ont cessé d’approfondir les fractures sociales faisant apparaître pour bon nombre d’électeurs le FN comme un recours possible , l’arrivée au pouvoir de MLP mettrait en grave danger la démocratie par la mise en place d’un régime autoritaire , raciste et xénophobe , et ferait reculer tous les acquis sociaux, aggravant encore les inégalités et la précarité, s’attaquant aux droits des femmes et des minorités, favorisant l’exclusion et le rejet de l’autre . Et n'oubliez jamais le sacrifice des 170 patriotes résistants corses qui ont donné leurs vies pour que nous puissions vivre libres. Maria de Peretti, Nicoli, Scamaroni, Giusti, Mondoloni, Bonafedi, Croce, Marchi, Bighelli, Giacomini, Vincetti, Nicolaï, Sorba, Buresi, Olivesi, Benedetti… ces héros qui nous permettent aujourd'hui d'avoir accès aux bureaux de vote. »

"Je suis particulièrement bouleversée que sur cette terre de Corse, terre de liberté, l'île des Justes, Marine Le Pen ait pu obtenir un tel score...", explique Isabelle Anthonioz-Gaggini.