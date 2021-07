Coronavirus : cinq maires mayennais favorables au pass sanitaire reçoivent une lettre anonyme

Ils ont tous eu le même message. Cinq maires de Mayenne, parmi les 382 signataires d'une tribune favorables aux mesures sanitaires d'Emmanuel Macron, ont reçu un courrier anonyme fin juillet. Des administrés y expriment leur opposition au pass sanitaire et à l'obligation vaccinale pour les soignants, "refusant de participer à un essai médical", et dénonçant des mesures selon eux "discriminatoires et autoritaires".

à lire aussi Tribune en faveur des mesures sanitaires d'Emmanuel Macron : cinq maires mayennais parmi les 382 signataires

"Nous saurons nous en souvenir aux prochaines élections", écrivent les auteurs anonymes. Aucune menace n'a été exprimée directement à l'encontre des maires concernés : ces derniers n'ont pas déposé plainte. Les édiles de Le Horps, Villaines-la-Juhel, Méral, Saint-Berthevin et Cossé-le-Vivien, considéraient dans cette tribune que ce n'est "qu'en atteignant un taux de couverture vaccinale supérieur à 90 % de la population que nous pourrons tourner durablement la page, retrouver une vie normale".