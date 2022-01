Cinq mairies de Seine-St-Denis devant la justice pour non-respect de la loi sur les 35h

La réaction du préfet de Seine-St-Denis n'a pas traîné. Quelques jours après l'entrée en vigueur de la loi imposant le passage aux 35h dans la fonction publique territoriale, le 1er janvier dernier, Jacques Witkowski a adressé un référé-suspension aux cinq mairies de son département qui ne l'ont pas encore fait appliquer, Montreuil, Bobigny, Noisy-le-Sec, Stains et Tremblay-en-France. En cas de non-respect de la loi, elles s'exposent à une astreinte mensuelle de mille euros par agent. L'audience devant le tribunal administratif de Montreuil s'est tenue ce mercredi.

Avant de s'y rendre, les élus, accompagnés d'une partie de leurs conseils municipaux mais aussi d'agents communaux et de membres de la CGT se sont réunis devant le bâtiment. Le maire communiste de Montreuil, Patrice Bessac, a parlé d'une loi "illégitime et injuste qui s'attaque à des avantages sociaux sans prendre en compte ce qui a été subi en termes de modération salariale".

Les premiers de cordée de la crise sanitaire

La défense d'une catégorie professionnelle loin d'être parmi les plus favorisées, c'est aussi l'argument qu'a avancé le maire de Bobigny, Abdel Sadi : "D'un côté on nous dit c'est les premiers de cordée lorsqu'on est dans la crise sanitaire, de l'autre, on nous les montre comme des privilégiés. On sait que ça n'est pas la situation de nos personnels et notamment des catégories C de la fonction publique". En cas de sanction, le montant de l'astreinte s'élèverait pour sa commune à 1,5 million d'euros. Une dépense que l'élu PCF ne peut pas se permettre, il admet donc qu'il sera obligé de mettre en œuvre la réforme mais réclame du temps pour négocier avec les organisations syndicales.

Des organisations toujours déterminées, en témoigne le discours du secrétaire de l'union départementale CGT 93, Kamel Brahmi : "Notre position, c'est toujours une opposition franche et nette à cette loi qui détricote le statut de la fonction publique territoriale. C'est une loi d'austérité pour faire des économies à un moment où les services publics de proximité ont démontré toute leur utilité". La décision du tribunal administratif doit être rendue mardi prochain, le 25 janvier.