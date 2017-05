Cinquième circonsciption de Charente-Maritime : polémique autour du candidat En Marche

La Licra demande le retrait de Christian Guérin. Qui ne figure plus dans la liste des candidats de La République En Marche pour les législatives.

Christian Gérin n'est-il déjà plus le candidat de La République En Marche dans la 5e circonscription de Charente-Maritime ? Le producteur de télévision figurait dans la première liste publiée jeudi après-midi par le mouvement du nouveau Président de la République Emmanuel Macron. Il en était le candidat pour les législatives dans cette circonscription où le député sortant est Didier Quentin, le doyen des candidats du parti Les Républicains en Charente-Maritime.

Mais la Licra, la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme, a dénoncé ce vendredi après-midi d'anciens tweets de Christian Gérin, l'accusant d'antisémitisme, et demandant à Emmanuel Macron de lui retirer son investiture. Dans les faits, on trouve des tweets qui font apparaître Christian Gérin comme un défenseur de la cause palestinienne et un pourfendeur du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Des propos très libres, voire discutables, qui remontent à quelques années, notamment contre Manuel Valls, traité de "sioniste" et "islamophobe". La Licra envisage de porter l'affaire en justice.

Le fait est, en tout cas, ce vendredi soir, que Christian Gérin ne figure plus dans la liste de La République En Marche. Christian Gérin précise à France Bleu La Rochelle ce vendredi soir que sa candidature est "suspendue" en attendant d'être entendu par la commision d'éthique du mouvement. Il dénonce des "accusations ignominieuses". Il dit souhaiter porter plainte pour diffamation.