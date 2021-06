TER dans l'Avant-Pays savoyard : Laurent Wauquiez promet un retour à la normale en 2022

Depuis 2018, les trains TER tournent au ralenti dans l'Avant-Pays savoyard, à cause de gros travaux à la gare de Lyon Part-Dieu. Laurent Wauquiez, en pleine campagne électorale, a rendu visite aux élus et leur a garanti un retour à la normale "dès 2022".

C'est un problème qui touche les habitants de l'Avant-Pays savoyard depuis 2018 : la baisse de la circulation des trains en direction de Chambéry et Lyon, due à des travaux à la gare de Lyon Part-Dieu. Laurent Wauquiez a assuré devant les élus, ce jeudi 3 juin, que les trains circuleront à nouveau normalement d'ici 2022.

Des habitants ont dû se réorganiser pour leurs trajets

"Il y a beaucoup de travailleurs lyonnais qui habitent dans nos communes, nous sommes la très très grande banlieue de la métropole lyonnaise. Le train est un moyen très pratique de rejoindre Lyon en environ une heure", explique Marie-Lise Marchais, déléguée aux mobilités à la communauté de communes du lac d'Aiguebelette.

Le souci, c'est qu'il n'y a presque plus de train. Avant Elizabeth prenait le train à Pont-de-Beauvoisin (Savoie) pour ses loisirs ou aller au travail. Désormais, elle doit aller jusqu'à la Tour-du-Pin (Isère) pour s"assurer un train. "Ma collègue qui venait en train tous les jours de Lyon ne peut plus le faire avec les nouveaux horaires. Elle est obligée de prendre la voiture", ajoute Elizabeth.

On habitait Lyon avant. On a choisi la campagne, mais on ne savait pas que ça allait être difficile comme ça au niveau des trajets, entre les retards et les trains supprimés. Il y a du travail à faire. - Michel, habitant à Attignat-Oncin

Mobilisation des élus et des associations

"Suite à cette baisse de cadencement, on a essayé de faire entendre notre voix, de faire en sorte de revenir à un rythme normal, notamment afin de désaturer le tour du lac d'Aiguebelette, saturé de trafic", détaille Marie-Lise Marchais. Fin 2018, c'était 75% des TER qui étaient supprimés à Lépin-le-Lac. Les élus et les habitants se sont mobilisés. Des cars ont été mis en place pour remplacer certains trajets : "La ligne Lyon-Chambéry a été particulièrement impactée. S'en est suivie une mobilisation des élus et des habitants pour restaurer une cadence correcte qui était en partie assurée par des bus... Ce qui double le temps de trajet, notamment entre Lépin-le-Lac et Lyon."

La circulation des trains en gare de Lépin-le-Lac va être remplacée par des cars tout l'été © Radio France - Justine Leblond

Avant, les gens prenaient le train plutôt que leur voiture - Collectif pour la défense du train en Avant-Pays savoyard

Le collectif pour la défense du train en Avant-Pays savoyard attend de pied ferme des changements. "Avant les travaux à la gare de Lyon, c'était un train toutes les heures sur la ligne entre Lyon et Chambéry. Ce cadencement nous y tenons, il sert à beaucoup d'habitants", explique Marianne Rouxin, membre du collectif. "Par exemple, à la gare de Pont-de-Beauvoisin, quand il y avait ce cadencement, les deux parkings étaient pleins. Les gens prenaient le train plutôt que leur voiture. Actuellement, les parkings sont vides et c'est loin d'être un effet covid." Le collectif estime que sans sa bataille, la ligne aurait été en "voie de disparition".

"Aucun train ne sera supprimé"

En pleine campagne électorale, le président de la région Laurent Wauquiez est venu rencontrer les élus de l'Avant-Pays savoyard ce jeudi 3 juin à Lépin-le-Lac. Il leur a assuré que "Dès 2022, la totalité des trains seront totalement rétablis sur ce secteur. On aura perdu aucun train."

Désormais, les élus et habitants attendent de voir le retour et les cadences des trains. En attendant, il y a encore des travaux. Cet été, et pendant deux mois, la SNCF régénère ses voies. Des travaux qui représentent une enveloppe de 9,5 millions d'euros. A la gare de Lépin-le-Lac, il faudra prendre des cars.