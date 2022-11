Cité du Design : "Des fausses factures et un détournement qui auraient profité à Thierry Mandon"

Depuis 3 semaines on savait la Cité du Design est en déficit. L'affaire prend aujourd'hui une toute autre ampleur avec des soupçons de détournement de fonds portés ce matin par l'adjoint au maire de Saint-Etienne et vice président de la métropole en charge de la culture, Marc Chassaubéné.

France Bleu Saint-Etienne Loire : Il y a trois semaines on apprenait donc ce trou dans les caisses de la Cité du design (1,4 million d'euros). Vous avez alors lancé un audit pour comprendre ce qui s'est passé, tout simplement. Vous aviez déjà des doutes et des interrogations parce que vous êtes président du conseil d'administration de cette Cité du design. Pourquoi avoir attendu la fin octobre et ces chiffres officiels si vous aviez déjà des doutes avant ?

Marc Chassaubéné, président du Conseil d'Administration de la Cité du Design : D'abord parce qu'il a fallu, en interne, consolider la question du déficit. Depuis le mois de mai, on travaillait à opérer des vérifications sur l'exécution budgétaire de la Cité du design et donc à vérifier quelles étaient les conséquences d'un possible déficit. On est arrivé à la rentrée à la conclusion que c'est bien 1,4 million qu'il allait manquer dans les caisses de la Cité du design. Et donc, il a fallu ensuite organiser le vote de cette subvention exceptionnelle puisque Saint-Étienne Métropole a pleinement joué son rôle de partenaire fondateur et à combler ce déficit. Néanmoins, j'ai pris l'engagement auprès des élus de la métropole de comprendre d'où venait ce déficit. C'est en cherchant finalement les raisons, qui aujourd'hui sont pour la plupart confirmées par un audit comme étant une question sans doute de sincérité du budget initial, que nous avons également enquêté sur la filiale Cité Service et qui a révélé des détournements.

Vous utilisez ce matin sur France Bleu ce mot détournement et vous visez nommément Thierry Mandon, l'ancien directeur de la Cité du design.

Evidemment il faut prendre toutes les précautions d'usage mais aujourd'hui, il y a un certain nombre d'éléments de faux, de fausses factures, de fausses attestations qui confirment qu'il y a eu une intention qui n'est pas saine. Cela a valu un signalement au procureur puisque en tant que responsable public, j'ai l'obligation par l'article 40 d'appliquer ce signalement. J'ai envoyé un signalement au procureur de la République pour un détournement qui aurait profité a priori à Thierry Mandon.

Il ne fallait pas s'appuyer sur mes seules convictions et observations

Ce n'est pas rien de porter une accusation publique comme ça. Vous avez des preuves aujourd'hui irréfutables de l'implication de Thierry Mandon ?

C'est à la justice de décider si elles sont irréfutables. En tout cas, ce sont des éléments suffisamment solides et parlant. Le fait d'avoir finalement fait intervenir un cabinet extérieur avec un regard objectif, c'était une des conditions. Vous posiez la question de savoir pourquoi on a mis longtemps. Parce qu'il fallait ne pas s'appuyer sur mes seules convictions et mes observations, car que j'ai quand même quelques notions de gestion et que j'arrive à trouver des éléments qui sont suspects. Il fallait les rendre objectifs et c'est ce qu'a permis l'audit mené par le cabinet que nous avons employé.

Vous parlez de budget "insincère" sur cette Cité du design. Vous êtes président du conseil d'administration. Vous aviez peut être moyen de vous en rendre compte. Vous ne regardez pas, vous, le le budget dans le détail.

C'est toute la difficulté d'une insincérité. Ce qu'on demande à un directeur dans n'importe quelle structure, c'est que les recettes qu'il annonce, les dépenses qu'il annonce, soient des éléments sur lesquels le Conseil d'Administration peut se baser avec certitude. La difficulté de ce type de manipulation, si elle est confirmée mais a priori elle l'est en tout cas par l'audit, c'est que si vous annoncez des recettes qui finalement n'ont pas de réalité franche, on ne peut que se baser sur votre bonne foi en tant que directeur. Et c'est là que ça c'est problématique. Evidemment, d'un point de vue juridique mais aussi d'un point de vue humain, puisque la confiance est trahie. La question de la sincérité en matière budgétaire, c'est une question fondamentale et extrêmement grave parce que justement, c'est la question de la bonne foi qui compte.

C'était une erreur de casting Thierry Mandon ?

On peut peut-etre pas balayer tout d'un revers de main. Il y a des projets stratégiques qui sont bons, qui sont même excellents. Le projet culturel de Cité du design fonctionne très bien, on l'a vu à travers les expositions qui sont les plus fréquentées depuis longtemps dans l'histoire la Cité du design. Le projet "Cité du design 2025" a été amorcé par Thierry Mandon, évidemment selon l'intention de Gaël Perdriau et du conseil métropolitain. Mais il a bien mis en œuvre ces chantiers là. Après, les choses ont dérapé, visiblement assez rapidement. Les faits remontent à 2020 pour les premiers.

Donc on n'arrête pas le design à Saint-Etienne ? Il y a pas mal d'éléments, de séquences qui vont à décharge finalement.

Arrêter le design à Saint-Etienne, ça n'a pas bien de sens puisque le design est lié à l'histoire de Saint-Etienne. Il y a toujours eu un mélange sain entre la création et l'industrie à Saint-Etienne. C'est d'ailleurs ce qu'on peut voir au Musée d'art et d'industrie depuis 1903. Quand les industriels ont créé l'école des Beaux-Arts de Saint-Étienne c'était pour favoriser une production qui se différenciait et qui avait une valeur ajoutée particulière. Par contre, on se posait des questions sur le modèle économique de la Cité, sur la manière dont elle favorise aujourd'hui le dynamisme de nos entreprises dans l'accompagnement par le design. Ça, c'était la commande politique passée au précédent directeur. C'est celle que nous allons reconfirmer auprès d'une nouvelle directrice ou d'un nouveau directeur et qui, cette fois ci, nous l'espérons, sera mise en œuvre de manière claire, stratégique et intelligente.