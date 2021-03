Jusqu'à présent, l'Association de la cité internationale de la gastronomie et du vin était chargée de la réalisation et de l'exploitation du Pôle culture mais elle vient de jeter l'éponge! La faute à la crise sanitaire et à l'incertitude des financement privés. La Ville doit le reprendre en régie.

Cité internationale de la gastronomie et du vin, la ville de Dijon va reprendre en régie le Pôle culture

Conférence de presse ce lundi 22 mars 2021, avant la tenue du conseil municipal de Dijon, à propos du pôle Culture de la future cité internationale de la gastronomie et du vin.

Ce lundi soir, les élus du conseil municipal se sont réunis à Dijon. A l'ordre du jour, un point concernant la Cité internationale de la gastronomie et du vin, avec un changement de gouvernance pour le Pôle culture. Cet équipement de 1750 m2 au cœur de la cité, sera chargé de l'organisation des prochaines expositions permanentes comme temporaires.

Changement de gouvernance

L'Association de la cité internationale de la gastronomie et du vin, créée en 2017 pour mener sa réalisation et son exploitation vient de se retirer du projet. "La période très difficile nous fragilise, et rend incertain les financement privés." explique son président Philippe Crevoisier. Résultat la Ville a proposé de reprendre le Pôle culture en régie.

Trois millions d'euros à trouver

La régie doit donc reprendre en charge le Pôle et son budget de 15,5 millions d'euros composé en grande partie de subventions, près de la moitié provient de la Région. Le reste des aides vient de l'Etat, de la Métropole et de la Ville, qui devra sans doute encore trouver des financements. "Il y a encore trois millions d'euros à trouver", précise le maire de Dijon, François Rebsamen, "s'il le faut nous mettrons au pot, nous en avons la capacité et ce n'est rien, rapport aux 250 millions d'euros investis par le privé dans ce projet." Un changement de gouvernance qui devrait s'effectuer au 1er avril prochain.