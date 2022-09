Soupçons de favoritisme à la mairie de Saint-Etienne : la municipalité dément

Après l'affaire du chantage à la vidéo intime, un autre dossier épineux et très technique est arrivé sur la table de la municipalité de Saint-Etienne ce lundi. D'après France Info, Gaël Perdriau est soupçonné d'avoir favorisé une entreprise, sans respecter la procédure d'appel d'offre, dans le cadre de la politique culturelle de la ville et des Pass Loisirs Seniors.

Serge Lama et le "Plus grand cabaret du monde"

Ces Pass Loisirs Seniors consistent à proposer des sorties culturelles avec des tarifs préférentiels aux résidents de Saint-Etienne ayant plus de 62 ans. Cette opération a été sollicitée par la municipalité dans le cadre de deux contrats en 2020/2021 au Zénith de Saint-Etienne : un concert de Serge Lama et une représentation du "Plus grand cabaret du monde", un spectacle créé par l'animateur Patrick Sébastien. Les deux événements ont été produits par la société "C'Kel Prod".

Dans le cadre du Pass Loisirs Seniors, la mairie a acheté 700 places pour la production de Serge Lama au Zénith et 900 pour celle du "Plus grand cabaret du monde". D'après nos confrères de France Info, un appel d'offre aurait dû avoir lieu pour choisir la société organisatrice de ces deux événements, ce qui n'a pas été le cas.

Nos confrères de France Info rapportent également que deux délibérations différentes ont eu lieu en conseil municipal pour la même entreprise, le marché a donc été scindé. En ce qui concerne le spectacle de Patrick Sébastien, le Zénith a pu accueillir jusqu'à 900 personnes avec un budget de 41 964 euros sans les taxes. Or le code de la commande publique spécifie que "le seuil de dispense de procédure pour l'ensemble des acheteurs au code est de 40.000 euros HT. En deçà de ce seuil, les acheteurs peuvent ainsi passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables."

La mairie affirme qu'un appel d'offre n'était pas obligatoire

De son côté, la municipalité martèle que ces informations ne sont pas justes "dans un contexte politique extrêmement tendu". Marc Chassaubéné, vice-président de Saint-Étienne Métropole et adjoint à la culture à la municipalité de Saint-Étienne tient à rectifier le tir en se référant à l'article Article R2122-3 du code public, "cet article permet à l'acheteur de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence pour un objet dont la création ou l'acquisition d'une œuvre ou d'une performance artistique est unique", précise Marc Chassaubéné.

"Ces spectacles ne sont pas organisés par la ville de Saint-Etienne, ajoute l'élu. Et nous les choisissons pour un artiste donné. Donc finalement, c'est le producteur qui a l'exclusivité de cet artiste qui entre dans le cadre d'un marché négocié et non pas d'une mise en concurrence comme cela peut être le cas pour des prestations qui ne seraient pas artistiques et pour lesquelles il pourrait exister une concurrence."

Un dossier très "complexe"

Maître Pierric Salen, avocat docteur en droit public, vient apporter une nuance dans cette interprétation du code public. "En ce qui concerne l'achat de ces places, il s'agit bel et bien d'un marché public. Là-dessus, il n'y a pas de débat."

Mais pour la mise en concurrence, Maitre Salen, indique qu'elle n'est pas nécessairement obligatoire dans ce cas de figure et qu'un arrêt du Conseil d'Etat pourrait ouvrir la voie à une jurisprudence. L'avocat se réfère à une affaire datant de 2013 où le conseil départemental du Rhône a acheté des bons de commande pour des abonnements, des places et des pass permettant d'assister à des matchs de l'Olympique Lyonnais sans appel d'offres. "Le conseil d'Etat dans cette affaire a fait valoir qu'à la base, il n'y avait qu'un seul distributeur pour vendre ces places, l'Olympique Lyonnais, donc pas besoin de mise en concurrence", rapporte Maître Salen.

"Si on transpose avec le dossier de la mairie de Saint-Etienne, il y a plusieurs revendeurs potentiels de billets pour ces spectacles mais à la base, ces revendeurs ont acheté ces billets à un même distributeur qui est le Zénith de Saint-Etienne. Donc la mairie pourrait s'en sortir avec cet argument."

Maître Pierric Salen reconnait qu'il s'agit d'un dossier très "complexe" dont seul un juge pourrait avoir le fin mot et la juste appréciation du code public. Cette nouvelle affaire intervient alors qu'une journée très tendue a eu lieu à l'hôtel de ville de Saint-Etienne. Plusieurs manifestations se sont déroulées sur le parvis à l'occasion du premier conseil municipal après les révélations du chantage à la vidéo intime.