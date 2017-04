Clarisse, travailleuse mayennaise, n'ira pas voter dimanche

C'est l'une des préoccupations majeures des français : la lutte contre le chômage. Suite aujourd'hui de notre série autour de la présidentielle et la façon dont elle est perçue par les mayennais. France Bleu Mayenne a voulu donner la parole aux demandeurs d'emploi et aux travailleurs précaires.

Clarisse est lavalloise, elle a 54 ans. Elle travaille comme aide à domicile un peu contre son gré. Elle a connu pas mal de périodes de chômage avant de décrocher cet emploi. Pas franchement celui de ses rêves : "Je n'avais pas le choix, donc je l'ai pris ! Moi, je rêverais d'un boulot qui me plaît. Je vais avoir 54 ans et je n'y arrive même pas. Pourtant, je ne crois pas que je demande le bout du monde..."

Clarisse suivait la campagne pour la présidentielle d'assez loin, mais elle a totalement décroché quand elle entendu les propos de certains candidats sur les chômeurs. Des propos qu'elle a trouvés blessants : "Les gens, c'est pas par choix qu'ils sont au chômage. Du moins, moi, je n'en connais pas. Quand on est au chômage, on a peu d'argent, on a un niveau de vie limité. On ne peut pas se payer ce qu'on veut, nos enfants sont malheureux, on ne peut pas leur acheter ce qu'ils veulent. Franchement, c'est pas facile."

Clarisse pas non plus apprécié que certains candidats remettent sur le tapis l'obligation, pour les chômeurs, de se justifier quand ils refusent une offre d'emploi : "Moi j'ai une frangine qui était au chômage, on lui a proposé d'aller couper des branches dans une forêt ! Elle a 56 ans ! Non, mais sérieusement, c'est ça que vous appelez des propositions raisonnables ?"

A priori, aucun prétendant à l'Elysée ne trouve grâce à ses yeux. Du coup, Clarisse restera chez elle dimanche : "Je n'irai pas voter, ah non, certainement pas ! Et pourtant, j'ai fait découvrir les bureaux de vote à mes enfants. Eux, ils feront ce qu'ils voudront. Mais moi, j'en ai vraiment ras-le-bol."

Clarisse espère bientôt décrocher une formation pour se reconvertir dans les espaces verts.

Lors du 1er tour de la présidentielle en 2012, le taux d'abstention a été de 15,6% en Mayenne. C'est quasiment 4 points de moins qu'au niveau national.