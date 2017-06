Classe de CP à 12 élèves en ZEP : une fausse bonne idée selon le SNUIPP-FSU

Le nouveau président Emmanuel Macron entend diviser dès la prochaine rentrée de septembre (2017) les effectifs des classes de CP par deux pour les établissements appartenant à un Réseau d'Education Prioritaire. Pas plus de 12 élèves par classe. Le syndicat SNUIPP FSU s'y oppose.

A Nantes une quinzaine d'écoles appartiennent à un Réseau d'Education prioritaire. Elles se trouvent dans les Quartiers Nord, à Malakoff, Bellevue, au Breil à et la Durantière. A la rentrée de septembre elles connaîtront une véritable métamorphose. Moitié moins d'élèves. 12 par classe de CP. Une fausse bonne idée pour le syndicat SNUIPP FSU. Son coordinateur académique Bernard Valin.

Quand se sont 12 élèves en très grande difficulté, c'est très difficile de mettre en place une dynamique qui tire vers le haut

Sans parler du manque de locaux. Dédoubler les CP, ça signifie multiplier le nombre de salle de classe par deux. Bernard Valin ne voit pas comment cela sera possible.

Je ne suis pas sûr que la mairie de Nantes ait envie de construire des classes supplémentaires dans des locaux qui datent des années 90

Pour le syndicat de Bernad Valin, "un CP réussi c'est bien, mais si en CE1 on est à nouveau 24, c'est perdu".

Un élève qui sait peu lire en CP il a son CE1 derrière pour le faire, on est sur un cycle, on n'est pas sur "une classe un apprentissage"

Plutôt que de diviser le nombre d'élèves dans les CP appartenant à un réseau d'éducation prioritaire... le syndicat souhaiterait augmenter le nombre d'enseignants, avoir l'émulation d'une classe tout en ayant plusieurs fois par semaine des ateliers à 3 ou 4 élèves, et ça sur tous les niveaux de classe du CP au CM2 et qu'ils se trouvent ou non en réseau d'éducation prioritaire.