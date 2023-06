Claude Chirac aux côtés d'Édouard Philippe au Havre pour inaugurer l'esplanade Jacques-Chirac

De gauche à droite : Édouard Philippe, Claude Chirac, Agnès Firmin-Le Bodo, Jean-Benoît Albertini, Jean-Baptiste Gastinne et Florent Saint-Martin.

Claude Chirac a inauguré l'esplanade Jacques-Chirac du Havre ce samedi 17 juin, aux côtés du maire Édouard Philippe. Deuxième phase des travaux de rénovation des quais, de la capitainerie au port de plaisance, l'esplanade a coûté 7,5 millions d'euros à la ville, la métropole avec l'aide de la Région Normandie, du Département de la Seine-Maritime et de l’Agence de l’eau Seine Normandie.

"La relation entre Jacques Chirac et le Havre était très particulière, a rappelé Claude Chirac. Depuis son adolescence jusqu'à son élection comme président de la République". C'est d'ailleurs au Havre, en 1995, où Jacques Chirac, nouveau président de la République, a fait sa première visite officielle.

La foule était nombreuse pour rendre hommage à Jacques Chirac. De nombreux Havrais ont des souvenirs avec l'ancien président, dont Édouard Philippe, qui l'a rappelé dans un long discours. "Je suis né dans les années 70 où Jacques Chirac a fait l'essentiel de sa carrière politique, rappelle Édouard Philippe. Je l'ai connu Premier ministre quand j'étais petit, un poste que je connais bien. Je l'ai vu devenir président de la République en 1995, et c'est le moment où j'ai commencé à m'engager en politique à droite, et j'avais beaucoup d'admiration pour l'énergie et le charisme qui étaient les siens."

7,5 millions d'euros de travaux

Après une première phase de rénovation du quai Southmpton de 2017 à 2019, la Ville du Havre a lancé une deuxième phase entre février 2021 et mai 2022 afin de poursuivre la requalification des espaces publics de la capitainerie vers le port de plaisance, ainsi que le square Kennedy bordant la chaussée du même nom.

Les travaux ont consisté à rénover les espaces publics du bord de l’eau jusqu’aux pieds des immeubles en créant de nouvelles fonctionnalités pour les riverains et les promeneurs, dont la nouvelle esplanade Jacques-Chirac. Au total, 6.000 m² de pelouses ont été créés, une quarantaine d’arbres ainsi que 2.800 arbustes plantés.

La chaussée du boulevard Clémenceau a été entièrement rénovée et la piste cyclable bidirectionnelle du quai de Southampton se prolonge désormais jusqu’à la plage. Un grand parking public gratuit de 100 places a été créé ainsi qu’une cale de mise à l’eau complétée d’un parking pour remorques de 20 places.

Pour cet aménagement, 7,5 millions d’euros TTC ont été investis par la Ville du Havre et la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole avec l’aide de la Région Normandie, du Département de la Seine Maritime et de l’Agence de l’eau Seine Normandie. Au total, le projet de réaménagement du Grand quai entre le port de pêche et le port de plaisance a représenté un investissement de 25 millions d’euros.