Claude Chirac dans les pas de Jacques et Bernadette pour perpétuer "des valeurs qui m'obligent aujourd'hui"

Elle a toujours été habituée à vivre dans l'ombre de son père et de sa mère. Claude Chirac ne cache pas qu'elle "s'est fait violence" pour déposer sa candidature à l'élection départementale dans le canton de Brive 2, celui-là même où Bernadette Chirac, sa maman, a terminé sa longue carrière politique. Et c'est avec beaucoup d'émotion qu'elle a commenté dimanche soir sa victoire avec 70,7 % des suffrages associée à Julien Bounie.

Sa mère émue aux larmes

Et nul ne sera étonné si sa première réaction aura été d'appeler sa mère pour lui apprendre la nouvelle. "Elle m'a dit : j'en ai les larmes aux yeux". Claude Chirac avoue qu'elle a beaucoup pensé à ses parents durant cette soirée électorale. "D'avoir mis à Brive mes pas là où ils ont si souvent mis les leurs m'a permis aussi de mieux comprendre la réalité de leur engagement". Et d'affirmer que "les valeurs pour lesquelles ils se sont battus sont encore très présentes sur cette terre corrézienne et ça m'a beaucoup touchée et ce sont des valeurs qui m'obligent aujourd'hui". Et qu'elle entend faire perdurer par son engagement.

Avec tout son cœur

Pour perpétuer ces valeurs elle compte s'impliquer le plus possible dans sons rôle avec le souhait "d'être une conseillère municipale à la hauteur de la confiance que lui a accordée Pascal Coste", en apportant sa part dans la réalisation de son projet. "Je suis novice" rappelle-t-elle en souriant. Pas question donc dit-elle de prendre tout de suite une responsabilité importante au sein de la majorité, notamment une vice-présidence. Mais son engagement "occupera toute mon énergie, tout mon cœur et tout mon travail pour être à la hauteur de ce mandat".