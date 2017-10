Vichy (Allier) : Claude Malhuret crée un groupe "indépendant de droite et du centre" au Sénat

Le futur ex-maire Vichy, Claude Malhuret, a officialisé ce lundi devant la presse la création d'un nouveau groupe de sénateurs, situé entre un parti Les Républicains de Laurent Wauquiez et La République en Marche d'Emmanuel Macron.

Le Sénateur LR de l'Allier, Claude Malhuret, a annoncé hier la création au Sénat d'un groupe "Indépendant de droite et du centre". Un groupe fort de onze membres. Pour rappel, il est nécessaire d'avoir au moins 10 membres pour constituer un groupe au Sénat. Celui qui abandonnera officiellement son mandat de maire de Vichy vendredi prochain - pour cause de cumul des mandats - situe ce groupe entre un parti Les Républicains de Laurent Wauquiez et La République en Marche d'Emmanuel Macron. "La recomposition politique est entamée..." Le nouveau groupe souhaite affirmer une ligne politique de "centre-droit libérale et sociale".

Diversité géographique du groupe

"Je vous supplie de ne pas nous appeler +constructifs+", a-t-il par ailleurs dit, en référence au groupe des Constructifs à l'Assemblée, composé de membres de LR qui soutiennent Emmanuel Macron. "Nous sommes constructifs, comme tout le monde. Mais nous sommes aussi libres, libres par rapport aux partis politiques, libres par rapport à la majorité présidentielle et à l'opposition". Claude Malhuret a aussi insisté sur la diversité géographique des membres de son groupe, et sur leur diversité politique. "Nous venons de toutes les familles de la droite républicaine et du centre. Beaucoup d'entre nous ont soutenu Alain Juppé, Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusco-Morizet, ou même François Fillon à la présidentielle."

Fabienne Keller jette l'éponge

Parmi les membres du nouveau groupe figurent deux centristes, Joël Guerriau (Loire-Atlantique) et Dany Wattebled (Nord). Les autres membres sont des anciens LR : Jérôme Bignon (Somme), Emmanuel Capus (Maine-et-Loire), Daniel Chasseing (Corrèze), Alain Fouché (Vienne), Alain Marc (Aveyron), Colette Mélot (Seine-et-Marne), et Jean-Louis Lagourgue (La Réunion). Très active dans la création du nouveau groupe, Fabienne Keller (Bas-Rhin), a finalement jeté l'éponge, affirmant que le président des sénateurs LR Bruno Retailleau lui "a assuré qu'il respecterait notre sensibilité".