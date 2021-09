Claude Olive quitte son poste de président des LR dans les Pyrénées-Atlantiques

"Quand on n'est pas d'accord, on s'en va". Si Claude Olive refuse "de polémiquer", il ne cache pas la distance qu'il ressent avec la direction des Républicains. Le maire d'Anglet, annonce ce mercredi 29 septembre qu'il quitte son poste de président des LR en Pyrénées Atlantiques, "avec un pincement au cœur".

Des divergences avec la tête du parti

"Je ne me retrouve plus dans les LR d'aujourd'hui, donc je n'ai pas envie d'assumer des responsabilité alors que je ne suis plus en phase avec ce qu'il se passe au niveau des responsables parisiens", développe l'élu, qui conserve néanmoins sa carte chez les Républicains. Il n'envisage pas non plus de s'engager dans un autre parti politique "c'est hors de question".

"Je ne serai candidat à aucune élection nationale"

Le maire d'Anglet dément toute ambition pour les prochaines échéances électorales : " je mets un terme à la rumeur, je ne serai candidat à aucune élection nationale, que ce soit législative, sénatoriale, ou autre."

Claude Olive souhaite maintenant se recentrer sur son travail d'élu. En plus de son fauteuil de maire d'Anglet, il est Vice-président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et de l'Agglomération Côte Basque Adour.