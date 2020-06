Municipales en Haute-Vienne : Bellac passe à gauche

Claude Peyronnet, tête de liste de "Bellac sérieux et action", remporte la mairie de Bellac. Après une défaite en 2014, ce militant de gauche bat la maire sortante Corine Houcarde-Hatte. Il souhaite "rendre fier de nouveau les Bellachons et Bellachonnes".

Bellac avait le droit au même second tour qu'en 2014. Un duel entre Corine Hourcade-Hatte et Claude Peyronnet. Si Corine Hourcade-Hatte avait gagné la première manche, il y a six ans, c'est la liste de Claude Peyronnet, "Bellac sérieux et action", qui remporte la mairie de Bellac en 2020. Le militant de gauche qui dès le lendemain du premier tour, avait fusionné sa liste avec celle d'Alice Maury, récolte 59,58% des suffrages contre 40,42% pour la maire sortante.

Claude Peyronnet avait une étiquette "Divers" durant ces élections. "Nous étions les seuls à faire des propositions concrètes pour Bellac. Nous voulons rendre cette ville attractive, que les Bellachons et les Bellachonnes soient fiers de leur ville! On va revoir les questions d'urbanisme, de santé... et j'en passe."

"En six ans, rien n'a été fait à Bellac ! "

Le futur maire l'assure : "Ce n'est pas une revanche!" Mais pendant ces six années dans l'opposition, il n'a eu de cesse de demander des comptes à la maire, Corinne Hourcade-Hatte. "Rien n'était fait et quand nous faisions des propositions, on nous riait parfois au nez."

Quand ils comparent les deux campagnes, la tête de liste de "Bellac sérieux et action" note une différence. "Nous avions en face de nous une maire sortante qui ne pouvait défendre aucun bilan. En six ans, tout a échoué ou rien n'a été fait!"

Une élection qui n'était pas une évidence, il y a quelques mois. Dans un grand sourire, il l'avoue : "Je ne voulais même pas me représenter au début."