Clermont Auvergne Métropole vote les investissements pour 2022-2033 et... une hausse de la fiscalité !

"Inédit".

Olivier Bianchi, le président de Clermont Auvergne Métropole, n'est pas peu fier d'avoir réussi ce pari. "Souvenons-nous, il y a 15 ans nous étions encore une petite agglo et aujourd'hui ce plan est une feuille de route pour les investissements sur notre métropole qui prend une nouvelle dimension" se félicite le patron de la "Métro".

Le plan ? 1,4 milliard d'euros, tous budgets confondus pour la période 2022-2033 avec une clause de revoyure en 2026, au cas où il y aurait changement de majorité. Mais difficile de l'imaginer tant aujourd'hui cette majorité est large.

"Les maires de la majorité ont souscrit à ce plan, des communistes aux LR" n'oublie pas de souligner Olivier Bianchi. Majorité très plurielle donc.

Les votants ont donc validé ce plan basé sur quatre axes principaux : transition écologique, attractivité, solidarité territoriale, proximité. Les investissements sont, pour beaucoup, largement connus. Ils concernent d'abord l'espace public (338,4 milions), le projet InspiRe (151,2), l'habitat social (120,3), l'attractivité économique (115,8), la culture (88), les sports (52,8)...

Des investissements et des projets qui vont toucher l'ensemble des 21 communes de la métropole. Le cap est fixé pour les onze prochaines années. "Les maires étaient demandeurs, ce plan répond aux enjeux de demain" explique Hervé Prononce, vice-président de la CAM en charge du budget.

Investissements et hausse de la fiscalité

Pour ces investissements, ce 1,4 milliard, la CAM a besoin de nouvelles recettes. La fiscalité va faire un bond sensible. Hausse de la taxe foncière, du taux foncier non bâti, de la CFE, des ordures ménagères. Une fiscalité à la hausse qui fait grincer les dents de l'opposition dans l'hémicycle.

"On est à 20 % de hausse sur les taxes, ce n'est pas à nos concitoyens et nos entreprises de payer votre mauvaise gestion, c'est une oppression fiscale" dénonce Julie Duvert, conseillère métropolitaine, élue de l'opposition à Chamalières, groupe de la majorité présidentielle.

"La hausse est brutale et dans le même temps, nous ne constatons pas une volonté de mieux gérer la métropole, les dépenses de fonctionnement sont très importantes" souligne Julien Bony, conseiller métropolitain LR.

"Nous devions notamment rattraper un retard puisque la fiscalité n'a pas été augmentée depuis des années. Mais que veut la population ? Plus de services, plus de transports, d'infirmiers, c'est cela que nous demandent les gens, cela passe aussi par l'impôt" conclut Olivier Bianchi.

Le lien du conseil métropolitain de ce 17 décembre 2021.