Clermont: Bernard Cazeneuve (presque) seul pour soutenir les candidats PS aux législatives

Bernard Cazeneuve aurait dû être accompagné par Stéphane Le Foll. L'ancien ministre de l'agriculture a finalement renoncé et l'ancien premier ministre a rempli seul la mission de défendre le bilan du quinquennat avant de tenter de regonfler le moral des troupes pour les législatives.

Bernard Cazeneuve connaît la politique et les campagnes électorales, il sait comment mettre un auditoire dans sa poche. A Clermont-Ferrand ce lundi soir, il a raconté l'histoire du morceau de Saint-Nectaire que Jean-Paul Bacquet, le député de la circonscription du sud du Puy de Dôme, lui avait apporté en 1998. Le cadeau ayant été donné dans l’hémicycle, le jeune député de la Manche avait caché le fromage dans son pupitre pendant la séance et l'avait oublié en partant. Au bout de quelques jours, une député voisine avait dénoncé l'odeur aux huissiers qui ont alors appelé Bernard Cazeneuve, qui s'est souvenu du Saint-Nectaire oublié. Il a donc demandé aux huissiers de le récupérer, d'en manger une moitié et de lui conserver l'autre moitié. Une histoire qui lui a été rappelée par un huissier lors de ses adieux à l'Assemblée Nationale à la fin de la dernière session parlementaire.

Le public clermontois conquis d'entrée, Bernard Cazeneuve est ensuite passé aux choses sérieuses, les législatives à venir. Autour de lui, les candidats socialistes (et Europe Ecologie Les verts soutenus par le PS) des quatre départements auvergnats. L'ancien premier ministre a rappelé que pour lui, droite et gauche existent toujours et qu'être ni de droite ni de gauche c'est avant tout n'être pas à gauche. C'est pour cela qu'il est important selon lui d'élire des députés socialistes, pour limiter les ambitions de la droite qui espère être la seule à influer sur la politique du gouvernement.

Dans la salle, il y avait environ 200 militants. Un nombre suffisant pour remplir la petite salle Duclos, dans le quartier Saint-Jacques mais assez faible pour le Parti Socialiste. Un ancien premier ministre, encore en fonction il y a quelques jours, c'est une belle tête d'affiche pour une campagne électorale, malgré tout le PS semble avoir perdu une partie de ses militants en Auvergne. Les militants présents étaient bien conscients que les législatives seront difficiles. Il y avait six députés socialistes, plus deux alliés, radical de gauche et écologiste, sur les douze députés auvergnats sortants. Ils seront probablement bien moins nombreux dans trois semaines.