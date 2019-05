Clermont-Ferrand : Danielle Auroi se prononce pour une liste écologiste au premier tour des municipales de 2020

Après les résultats des élections européennes, les écologistes ont le vent en poupe. Arrivée troisième force politique, la liste menée par Yannick Jadot emmène donc 13 députés à Bruxelles pour siéger au groupe écologiste au Parlement Européen. "C'est l'effet marche mondiale pour le climat, et il faut dire merci aux jeunes, qui ont plus conscience des enjeux du réchauffement climatique" explique Danielle Auroi, ancienne députée écologiste du Puy-de-Dôme.

Un vote qui pourrait entraîner une recomposition politique, y compris dans la majorité rose-verte-rouge d'Olivier Bianchi. "Dans la majorité à Clermont, les écologistes sont trois. Ils sont même moins que les communistes", note Danielle Auroi. Elle ne ferme pas la porte à une liste écologiste pour les municipales dans la capitale auvergnate, et ce, dès le premier tour."Objectivement, ils ont le droit de mener une liste au premier tour : une liste de contrat afin de voir si nos partenaires sont très au fait des impératifs écologiques."

"Les écologistes vont peser dans les élections municipales"

.@DanielleAuroi, ancienne députée EELV, est favorable à une liste écologiste au 1er tour lors des élections municipales à Clermont-Ferrand #ClermontFd#EELV#Electionseuropeenne2019pic.twitter.com/UaxAJRRu3q — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) May 28, 2019

Les Verts seront "une charnière"

Quant au rôle très limité des 70 députés verts européens, l'ancienne élue est naturellement confiante. "On peut agir concrètement" insiste l'ancienne députée. "Les écologistes ont permis de protéger les lanceurs d'alerte. Etant plus nombreux, ils feront mieux. Quand on est charnière, on peut faire plus bouger les choses."