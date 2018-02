Clermont-Ferrand

La nouvelle règle est simple: si un élu rate 3 conseils municipaux en 12 mois (il y en a entre 6 et 8 par an), son indemnité sera réduite de 50%. Et encore, il faut qu'il n'ait pas donné de pouvoir de vote à un autre élu. L'économie ne sera pas énorme puisque les conseillers municipaux de Clermont touchent 232 €uros brut par mois.

En fait, cette modification du règlement va surtout toucher les trois élus du Front National. Parmi eux, Anne Faurot est la moins assidue. Depuis 2014 et le début du mandat, le conseil municipal s'est réunit 27 fois et Anne Faurot n'a assisté qu'à quatre réunions, lors de la première année. Elle a toujours été absente lors des trois dernières années.

C'est un peu mieux pour les autres élus de la liste Bleu Marine: Antoine Rechagneux, le tête de liste, a été très présent les premières années avant de s'absenter de plus en plus, 6 réunions sur 7 ratées l'année dernière. Enfin la troisième élue, Isabelle Padovani, n'a assisté qu'a 7 conseils et a donné 6 fois un pouvoir.

Autre élu potentiellement concerné, François Barrière, élu sur la liste de la droite et du centre. Il était très présent au début du mandat mais a raté tous les conseils en 2016 et 2017, après une mise en examen. Il ne fait d'ailleurs plus partie du groupe d'opposition.

En revanche, les 51 autres élus clermontois sont assez assidus, leurs absences aux conseils municipaux restent l'exception. Et cette mesure pourrait également être appliquée prochainement pour les réunions de Clermont Métropole.